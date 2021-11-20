В Петербурге прошла акция в защиту граффити с портретом Даниила Хармса

В Петербурге горожане вечером 20 ноября собрались на творческую встречу в защиту граффити с портретом писателя Даниила Хармса, передает корреспондент «Фонтанки».
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
На встречу около дома 11 по улице Маяковского, стену которого украшает граффити с Хармсом, пришли около двух десятков человек. Участники читали стихи писателя, мероприятие продлилось примерно полчаса. На месте в том числе были городские гиды и экскурсоводы, которые рассказали об этой неформальной достопримечательности.
Граффити с Хармсом появилось на доме в феврале 2016 года. Весной того же года над изображением нависла угроза уничтожения: портрет не был согласован с городскими властями. Против его закрашивания в том числе выступал на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
В 2021 году администрация Центрального района после жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург» подала иск к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием закрасить граффити. В октябре Дзержинский районный суд удовлетворил требования чиновников, однако ТСЖ намерено оспорить решение первой инстанции, в силу оно пока не вступило.