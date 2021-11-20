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В Петербурге прошла акция в защиту граффити с портретом Даниила Хармса

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В Петербурге горожане вечером 20 ноября собрались на творческую встречу в защиту граффити с портретом писателя Даниила Хармса, передает корреспондент «Фонтанки».

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На встречу около дома 11 по улице Маяковского, стену которого украшает граффити с Хармсом, пришли около двух десятков человек. Участники читали стихи писателя, мероприятие продлилось примерно полчаса. На месте в том числе были городские гиды и экскурсоводы, которые рассказали об этой неформальной достопримечательности.

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Граффити с Хармсом появилось на доме в феврале 2016 года. Весной того же года над изображением нависла угроза уничтожения: портрет не был согласован с городскими властями. Против его закрашивания в том числе выступал на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

В 2021 году администрация Центрального района после жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург» подала иск к ТСЖ «Маяковского 11» с требованием закрасить граффити. В октябре Дзержинский районный суд удовлетворил требования чиновников, однако ТСЖ намерено оспорить решение первой инстанции, в силу оно пока не вступило.

В доме № 11 на улице Маяковского поэт и писатель Даниил Хармс (Ювачев) прожил без малого 15 лет, до ареста 23 августа 1941-го за «пораженческие настроения», «контрреволюционную пораженческую агитацию». Хармс — основоположник абсурдизма в русской литературе, участник объединения ОБЭРИУ. В первый раз арестован был в декабре 1931 года, по некоторым источникам, за то, что пел «Боже, царя храни!». Умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты». К столетию Даниила Хармса в 2005 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска работы петербургского архитектора и скульптора Вячеслава Бухаева.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

mavar
И это вместо того, чтобы закрыть портал - городское позорище. Пережиток сталинизма, клоака анонимок.
Денеб
Даниил Хармс сегодня актуален как никогда..... А также Кафка с Оруэллом.......
266410437
На Маяковской улице? А собственно зачем Хармс на Маяковской улице, когда в городе есть Улица его самого - Хармса?
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