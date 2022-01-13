Петербургский подполковник отправится в колонию за вымогательство под видом сотрудника ФСБ

Докторанта Военной академии связи имени Буденного, подполковника Максима Куликова признали виновным в вымогательстве. Петербургский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

О приговоре сообщает 13 января пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета. Установлено, что с августа по декабрь 2019-го Куликов представлялся сотрудником ФСБ, хотя отношения к ведомству не имел.