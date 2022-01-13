Петербургский подполковник отправится в колонию за вымогательство под видом сотрудника ФСБ

Докторанта Военной академии связи имени Буденного, подполковника Максима Куликова признали виновным в вымогательстве. Петербургский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.
О приговоре сообщает 13 января пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета. Установлено, что с августа по декабрь 2019-го Куликов представлялся сотрудником ФСБ, хотя отношения к ведомству не имел.
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Потерпевший передал «сотруднику ФСБ» 260 тысяч рублей, а после при получении еще 600 тысяч Куликова задержали. Теперь он проведет 8 лет в колонии строгого режима, а также лишится звания подполковника. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 50 тысяч рублей.