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Петербургский подполковник отправится в колонию за вымогательство под видом сотрудника ФСБ

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Докторанта Военной академии связи имени Буденного, подполковника Максима Куликова признали виновным в вымогательстве. Петербургский гарнизонный военный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

О приговоре сообщает 13 января пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета. Установлено, что с августа по декабрь 2019-го Куликов представлялся сотрудником ФСБ, хотя отношения к ведомству не имел.

«Под угрозой привлечения к уголовной ответственности и прекращения коммерческой деятельности ООО «Фруторг» за якобы незаконное завладение соучредителем Общества 45 % доли уставного капитала, он потребовал ежемесячно передавать ему 150 тысяч рублей, а всего 1 миллион рублей», — говорится в сообщении.

Потерпевший передал «сотруднику ФСБ» 260 тысяч рублей, а после при получении еще 600 тысяч Куликова задержали. Теперь он проведет 8 лет в колонии строгого режима, а также лишится звания подполковника. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 50 тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Карабас Барабас
Логично. Мошенники всегда представляются теми, кого люди больше всего боятся. От этих ребят помощи и тем более защиты никто не ждёт.
ЧижПыж
Если в 90-е вымогатели косили под бандитов, то в эпоху развитого путинизма косят под чекистов. Интересно, почему?
Теперь докторант спокойно поработает над своей докторской в учреждении УИН. Там и советы соответствующие имеются. Лишь бы смог защититься.
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