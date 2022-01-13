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В Благовещенске мужчина пытался похитить 9-летнюю девочку

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Девятилетней девочке удалось вырваться из рук похитителя в Амурской области. Его нашли и опознали.

Как сообщает 13 января пресс-служба СУ по Амурской области, накануне вечером в подъезде на улице Ленина в Благовещенске мужчина схватил за руку зашедшую 9-летнюю девочку и попытался вытащить на улицу.

Она смогла вырваться и добежать до квартиры, где сообщила о произошедшем родителям. Те сразу же обратились в полицию.

Подозреваемого задержали быстро — им оказался 44-летний ранее судимый мужчина.

СУ СК Российской Федерации по Амурской области

«Следователем в специальном помещении, исключающем визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, проведена процедура опознания задержанного, во время которого потерпевшая уверенно указала на подозреваемого как на лицо, причастное к совершению преступления», — сообщили и показали процесс опознания в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «похищение заведомо несовершеннолетней».

Подозреваемый до решения суда по избранию меры пресечения помещен в изолятор временного содержания.

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Комментарии (5)

chip1
Разберутся, тянул за руку из подъезда это не показатель, судимость за что не написали, а вариантов много, вплоть до оговора, может родитель ребенка этому типу денег должен, или ребенок играясь нарисовала на его машине чебурашку, гвоздем!
Артист ритуальных услуг
Нужно внести в думу законопроект об обязательном выгуливания 9-летних детей строго на поводке!
Кот в лаптях
Это наверное Lamer, а то думаю куда он пропал🤣🤣🤣
Честно твари, я не понимаю судей, по чему они не дают максимум из возможного, опера ловят, статья условно до 10 лет, судья даёт 5, по удо через три, зато за митинг получишь 5 лет и ни какого удо
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