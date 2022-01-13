В Благовещенске мужчина пытался похитить 9-летнюю девочку

Девятилетней девочке удалось вырваться из рук похитителя в Амурской области. Его нашли и опознали.



Как сообщает 13 января пресс-служба СУ по Амурской области, накануне вечером в подъезде на улице Ленина в Благовещенске мужчина схватил за руку зашедшую 9-летнюю девочку и попытался вытащить на улицу.



Она смогла вырваться и добежать до квартиры, где сообщила о произошедшем родителям. Те сразу же обратились в полицию.



Подозреваемого задержали быстро — им оказался 44-летний ранее судимый мужчина.