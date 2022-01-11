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Против премьер-министра Великобритании начали расследование после «ковидной вечеринки» в его резиденции

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В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ведется расследование по делу о нарушении ковидных ограничений при проведении вечеринки в его резиденции. Об этом 11 января сообщает Sky News со ссылкой на Скотленд Ярд.

Сама вечеринка якобы проходила 15 мая 2020 года на Даунинг-стрит. Как писали британские СМИ, на мероприятии присутствовали как минимум 19 человек, они якобы пили вино и крепкий алкоголь и ели пиццу. The Guardian опубликовала фотографию, на которой Джонсон и его жена стоят в окружении госслужащих в саду на Даунинг-стрит, перед ними стоят вино и сыр. На тот момент в Великобритании действовали жесткие ограничения из-за COVID-19 — общаться между собой лично могли максимум два человека, которые не живут вместе.

Позже стало известно, что во время зимнего локдауна в 2020-м в резиденции премьер-министра прошла рождественская вечеринка с участием десятков чиновников. Правда, самого Джонсона на ней не было, он обещал провести проверку.

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Комментарии (1)

Денеб
Борис - просто агнец божий, по сравнению с нашим....
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