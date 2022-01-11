Против премьер-министра Великобритании начали расследование после «ковидной вечеринки» в его резиденции

В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ведется расследование по делу о нарушении ковидных ограничений при проведении вечеринки в его резиденции. Об этом 11 января сообщает Sky News со ссылкой на Скотленд Ярд.



Сама вечеринка якобы проходила 15 мая 2020 года на Даунинг-стрит. Как писали британские СМИ, на мероприятии присутствовали как минимум 19 человек, они якобы пили вино и крепкий алкоголь и ели пиццу. The Guardian опубликовала фотографию, на которой Джонсон и его жена стоят в окружении госслужащих в саду на Даунинг-стрит, перед ними стоят вино и сыр. На тот момент в Великобритании действовали жесткие ограничения из-за COVID-19 — общаться между собой лично могли максимум два человека, которые не живут вместе.

