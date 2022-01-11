Умерла крыса-сапер по кличке Магава. Грызун помогал камбоджийцам разминировать поля

Грызун-сапер по кличке Магава, который за свою пятилетнюю карьеру обнаружил более 100 наземных мин, скончался в прошедшие выходные в возрасте восьми лет. В последние дни он больше спал и проявлял меньше интереса к еде.

Как сообщают в бельгийской неправительственной организации АРОРО 11 января, Магава достиг больших успехов в поиске взрывчатых веществ, он стал наиболее успешным грызуном в этой сфере.



«Его вклад позволяет общинам в Камбодже жить, работать и развлекаться без страха потерять жизнь или здоровье. В сентябре 2020 года ему была официально вручена золотая медаль PDSA — высшая награда за храбрость, которую может получить животное», — гласит запись на сайте организации.

