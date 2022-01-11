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Умерла крыса-сапер по кличке Магава. Грызун помогал камбоджийцам разминировать поля

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Грызун-сапер по кличке Магава, который за свою пятилетнюю карьеру обнаружил более 100 наземных мин, скончался в прошедшие выходные в возрасте восьми лет. В последние дни он больше спал и проявлял меньше интереса к еде.

Как сообщают в бельгийской неправительственной организации АРОРО 11 января, Магава достиг больших успехов в поиске взрывчатых веществ, он стал наиболее успешным грызуном в этой сфере.

«Его вклад позволяет общинам в Камбодже жить, работать и развлекаться без страха потерять жизнь или здоровье. В сентябре 2020 года ему была официально вручена золотая медаль PDSA — высшая награда за храбрость, которую может получить животное», — гласит запись на сайте организации.

Магава — африканская гигантская сумчатая крыса, которая родилась в ноябре 2013 года в Сельскохозяйственном университете Сокойне. Там же его обучали находить взрывчатку с использованием обоняния. В 2016-м он начал свою карьеру в Камбодже, где люди ежедневно боятся стать жертвой мин, оставшихся как пережитки прошлого конфликта. Летом 2021 года грызун ушел на пенсию.

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Комментарии (6)

Денеб
А у нас другая крыса.... всё никак не ........
AndreyJA
в яндекс поиске ввести "продолжительность жизни крысы" не?
265055770
В Камбодже объявлен национальный траур?
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