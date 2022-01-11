Умерла крыса-сапер по кличке Магава. Грызун помогал камбоджийцам разминировать поля

Грызун-сапер по кличке Магава, который за свою пятилетнюю карьеру обнаружил более 100 наземных мин, скончался в прошедшие выходные в возрасте восьми лет. В последние дни он больше спал и проявлял меньше интереса к еде.
RIP Magawa :(— Guinness World Records (@GWR) January 11, 2022
This rat detected 71 land mines and 38 other pieces of unexploded mortars within Cambodia whilst in service for the non-profit APOPO.
He retired in 2021 at the age of 7.https://t.co/EagPttKPZS pic.twitter.com/co3Yavw5Ql
Как сообщают в бельгийской неправительственной организации АРОРО 11 января, Магава достиг больших успехов в поиске взрывчатых веществ, он стал наиболее успешным грызуном в этой сфере.
«Его вклад позволяет общинам в Камбодже жить, работать и развлекаться без страха потерять жизнь или здоровье. В сентябре 2020 года ему была официально вручена золотая медаль PDSA — высшая награда за храбрость, которую может получить животное», — гласит запись на сайте организации.
Магава — африканская гигантская сумчатая крыса, которая родилась в ноябре 2013 года в Сельскохозяйственном университете Сокойне. Там же его обучали находить взрывчатку с использованием обоняния. В 2016-м он начал свою карьеру в Камбодже, где люди ежедневно боятся стать жертвой мин, оставшихся как пережитки прошлого конфликта. Летом 2021 года грызун ушел на пенсию.