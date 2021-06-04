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Пять лет безупречной службы. Африканская крыса-сапёр, получившая медаль за храбрость, уходит на пенсию

Крыса Магава, обезвреживавшая мины в Камбодже, уходит на покой, отслужив пять лет

Гигантская африканская крыса Магава, которая обезвреживала минные поля в Камбодже и получила за это золотую медаль, уходит на пенсию после пяти лет службы.

Как сообщает 4 июня BBC, за пять лет работы Магава обнаружила 71 мину и ещё десятки неразорвавшихся боеприпасов. Куратор крысы Мален пояснила, что грызуну уже семь лет и он становится медленнее из-за наступления старости. По этому поводу она подчеркнула, что хочет «уважать потребности» крысы.

Вес Магавы составляет 1,2 кг, длина крысы — 70 сантиметров. Она прошла обучение в благотворительной организации APOPO (Танзания), которая дрессирует крыс для поиска и обнаружения мин. После обучения животные проходят сертификацию. На прошлой неделе в APOPO сообщили, что обследование в Камбоджийском противоминном центре успешно прошла «новая партия молодых крыс».

В сообщении также уточняется, что Магава останется на службе ещё несколько недель — будет «наставлять» новобранцев и помогать им освоиться.

Ранее «Фонтанка» писала, что крыса Магава была награждена золотой медалью за «самоотверженность, мастерство и храбрость» в животном мире при поиске наземных мин и взрывчатки.

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Комментарии (2)

Ярополк
Это гамбийская сумчатая крыса. Она к крысам даже не относится. Животное просто супер!
lamer
Умные животные.
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