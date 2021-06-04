Гигантская африканская крыса Магава, которая обезвреживала минные поля в Камбодже и получила за это золотую медаль, уходит на пенсию после пяти лет службы.
Как сообщает 4 июня BBC, за пять лет работы Магава обнаружила 71 мину и ещё десятки неразорвавшихся боеприпасов. Куратор крысы Мален пояснила, что грызуну уже семь лет и он становится медленнее из-за наступления старости. По этому поводу она подчеркнула, что хочет «уважать потребности» крысы.
Magawa the hero rat retires from job detecting landmines https://t.co/2zETdSIUdD— BBC News (World) (@BBCWorld) June 4, 2021
Вес Магавы составляет 1,2 кг, длина крысы — 70 сантиметров. Она прошла обучение в благотворительной организации APOPO (Танзания), которая дрессирует крыс для поиска и обнаружения мин. После обучения животные проходят сертификацию. На прошлой неделе в APOPO сообщили, что обследование в Камбоджийском противоминном центре успешно прошла «новая партия молодых крыс».
В сообщении также уточняется, что Магава останется на службе ещё несколько недель — будет «наставлять» новобранцев и помогать им освоиться.
Ранее «Фонтанка» писала, что крыса Магава была награждена золотой медалью за «самоотверженность, мастерство и храбрость» в животном мире при поиске наземных мин и взрывчатки.