Гигантская африканская крыса Магава, которая обезвреживала минные поля в Камбодже и получила за это золотую медаль, уходит на пенсию после пяти лет службы.



Как сообщает 4 июня BBC, за пять лет работы Магава обнаружила 71 мину и ещё десятки неразорвавшихся боеприпасов. Куратор крысы Мален пояснила, что грызуну уже семь лет и он становится медленнее из-за наступления старости. По этому поводу она подчеркнула, что хочет «уважать потребности» крысы.

