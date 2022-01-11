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Пробки в Петербурге вернулись в «рабочий» режим: в городе 8 баллов

На второй рабочий день после праздников на дороги Петербурга вернулись привычные вечерние пробки. В час пик они доросли до привычных по декабрю 8 баллов.

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По данным «Яндекс.Пробок», помимо традиционных мест концентрации пробок — вроде Садовой и Невского, Каменноостровского проспекта на Петроградской стороне, Выборгской и Пироговской набережных, района Светлановской площади, затруднено движение на востоке КАД. На внешнем кольце собрался 5-километровый затор от Мурманского шоссе к Колтушскому. В Кировском районе города напряженная дорожная ситуация в районе Комсомольской площади.

После новогодних праздников пробки вернулись на петербургские дороги не сразу. В понедельник, 10 января, даже в утренний и вечерний час пик они доросли лишь до 7 баллов, а днем на дорогах было и вовсе по-выходному свободно. Во вторник, 11 января, утренние пробки тоже держались на 7 баллах, а днем уже было поплотнее, чем накануне — 4 балла. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут снижаться и к девяти вечера достигнут 3 баллов.

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