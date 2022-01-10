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После праздников Петербург медленно вползает в будничные пробки

Вечером 10 января — первого официально рабочего дня после долгих новогодних каникул — пробки на дорогах Петербурга подросли до 7 баллов. Тем не менее это на 2 балла меньше, чем обычно бывало вечером понедельника в декабре.

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По данным «Яндекс.Пробок», заторы, хоть и не в прежнем объеме, вернулись на Большой Сампсониевский проспект и примыкающие улицы в районе Светлановской площади, Каменноостровский проспект, Выборгскую набережную, 8–9-ю линию В.О. Плотно и на юге КАД между Московским шоссе и вантовым мостом.

Движение в Петербурге уплотнилось утром и вечером, но между ними пробки все еще держатся праздничных значений. Днем средняя загруженность дорог в городе составила 3 балла, что на 2 балла меньше обычного. Плотнее всего трафик был на Московском шоссе из центра (7 баллов) и в центр (6 баллов), а также на Софийской улице из центра и на Литейном и Загородном проспектах к Московскому — там было 5 баллов. При этом Витебский проспект был, напротив, нехарактерно свободен в сторону центра — 1 балл вместо обычных четырех. На два балла меньше было на Выборгском шоссе и Заневском проспекте — проспекте Косыгина в центр.

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