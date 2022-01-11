Самарская «Кристина» убила водителя и продолжила убирать снег

В Самаре СК проводит проверку после смерти водителя снегоуборщика. Машина наворачивала круги с телом мужчины на крыше.
Как сообщает пресс-служба самарского СК 11 января, трагедия произошла накануне вечером у ТЦ «Империя». 33-летний водитель колесного погрузчика на парковке получил травмы, несовместимые с жизнью. Ведомство полагает, что причиной стало нарушение требований охраны труда.
Как пишут местные СМИ, мужчину придавило ковшом погрузчика, когда он пытался что-то починить. Его тело осталось на крыше снегоуборщика, а сам он некоторое время двигался по кругу, пока коллеги погибшего его не остановили.