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Самарская «Кристина» убила водителя и продолжила убирать снег

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В Самаре СК проводит проверку после смерти водителя снегоуборщика. Машина наворачивала круги с телом мужчины на крыше.

Как сообщает пресс-служба самарского СК 11 января, трагедия произошла накануне вечером у ТЦ «Империя». 33-летний водитель колесного погрузчика на парковке получил травмы, несовместимые с жизнью. Ведомство полагает, что причиной стало нарушение требований охраны труда.

Как пишут местные СМИ, мужчину придавило ковшом погрузчика, когда он пытался что-то починить. Его тело осталось на крыше снегоуборщика, а сам он некоторое время двигался по кругу, пока коллеги погибшего его не остановили.

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Комментарии (3)

VKuser3718272
Восстание машин....
VKuser12174408
Жесть... Но блин, тут же вспоминается: "Карусель-карусель!"
тов
...И начальство моментально подделало подпись погибшего в журнале - за инструктаж по технике безопасности.
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