«Аллегро» тронется — перрон останется. Почти 10% пассажиров скоростного поезда между Петербургом и Хельсинки не пустили в вагоны

«Были вынуждены развернуть менее
По ее словам, при посадке в Петербурге в поезд чаще не пускают граждан России, а в Хельсинки с недопуском в основном сталкиваются финны или пытающиеся сесть в «Аллегро» иностранцы (пока состав курсирует только для граждан РФ и Суоми). В VR подчеркнули, что во время пандемии правила быстро меняются.
Одной из причин недопуска может стать отсутствие теста на коронавирус, который от некоторых категорий пассажиров требуют как российская, так и финская сторона. В VR считают, что во времена COVID-19 такие требования медицинских документов, включая ПЦР-тест, стали «обычной мировой практикой».
В VR отметили, что после запуска состава 12 декабря прошлого года основными пассажирами стали отправляющиеся в командировку бизнесмены, обладатели двойного гражданства и те, кому разрешено пересекать границу по неотложным обстоятельствам.
«До пандемии популярность «Аллегро» росла рекордными темпами: в 2019 году на поезде было совершено 560 000 поездок между Хельсинки и Санкт-Петербургом, что на
Редактор Тelegram-канала «Граница Россия Финляндия» Артём Дымов рассказал, что после восстановления железнодорожного сообщения вторым по популярности вопросом стал «нужен ли тест при посадке на «Аллегро», а первым — «сделают ли тест при въезде в Финляндию». Он отметил, что, судя по сообщениям в паблике, случаев отказа в посадке «действительно много». Дымов связывает это с быстро меняющимися нормами, а также нечетким отображением правил на сайтах самих компаний-перевозчиков.
Кроме того, по его оценке, россияне привыкли, что финны бесплатно проводят тестирование на границе, однако «Аллегро» запустили при условии, что от пассажиров будут требовать ПЦР- или антиген-тест для посадки на рейс. «Логика в таком решении проста: очень затратно поставить на каждой станции пункт тестирования, а также отлавливать всех людей при выходе из поезда и сопровождать их на тесты. Также не имеет смысла делать длинную остановку на границе для проведения медицинской проверки, иначе это уже не скоростной поезд», — заметил Дымов.
Финляндия в очередной раз продлила ограничения для российских туристов до 22 января. С 21 декабря Суоми стала требовать у въезжающих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.