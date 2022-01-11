FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

«Аллегро» тронется — перрон останется. Почти 10% пассажиров скоростного поезда между Петербургом и Хельсинки не пустили в вагоны

Финская железнодорожная компания VR рассказала о случаях недопуска в «Аллегро» пассажиров из-за проблем с документами.

17
Печать

«Были вынуждены развернуть менее 10 % пассажиров [скоростного поезда «Аллегро»] из-за проблем с документами. Причиной были недостатки либо в медицинских документах, либо в основаниях для поездки», — рассказала 11 января «Фонтанке» пресс-секретарь VR Юлия Столп.

По ее словам, при посадке в Петербурге в поезд чаще не пускают граждан России, а в Хельсинки с недопуском в основном сталкиваются финны или пытающиеся сесть в «Аллегро» иностранцы (пока состав курсирует только для граждан РФ и Суоми). В VR подчеркнули, что во время пандемии правила быстро меняются.

Одной из причин недопуска может стать отсутствие теста на коронавирус, который от некоторых категорий пассажиров требуют как российская, так и финская сторона. В VR считают, что во времена COVID-19 такие требования медицинских документов, включая ПЦР-тест, стали «обычной мировой практикой».

В VR отметили, что после запуска состава 12 декабря прошлого года основными пассажирами стали отправляющиеся в командировку бизнесмены, обладатели двойного гражданства и те, кому разрешено пересекать границу по неотложным обстоятельствам.

«До пандемии популярность «Аллегро» росла рекордными темпами: в 2019 году на поезде было совершено 560 000 поездок между Хельсинки и Санкт-Петербургом, что на 15 % больше, чем годом ранее. В настоящее время объемы поездок пока находятся на умеренном уровне из-за ограничений», — отметила Столп.

Редактор Тelegram-канала «Граница Россия Финляндия» Артём Дымов рассказал, что после восстановления железнодорожного сообщения вторым по популярности вопросом стал «нужен ли тест при посадке на «Аллегро», а первым — «сделают ли тест при въезде в Финляндию». Он отметил, что, судя по сообщениям в паблике, случаев отказа в посадке «действительно много». Дымов связывает это с быстро меняющимися нормами, а также нечетким отображением правил на сайтах самих компаний-перевозчиков.

Кроме того, по его оценке, россияне привыкли, что финны бесплатно проводят тестирование на границе, однако «Аллегро» запустили при условии, что от пассажиров будут требовать ПЦР- или антиген-тест для посадки на рейс. «Логика в таком решении проста: очень затратно поставить на каждой станции пункт тестирования, а также отлавливать всех людей при выходе из поезда и сопровождать их на тесты. Также не имеет смысла делать длинную остановку на границе для проведения медицинской проверки, иначе это уже не скоростной поезд», — заметил Дымов.

Финляндия в очередной раз продлила ограничения для российских туристов до 22 января. С 21 декабря Суоми стала требовать у въезжающих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Оперштаб РФ разрешил «Аллегро» курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря. В финской железнодорожной компании VR «Фонтанке» еще в сентябре рассказали о существовании предварительного плана возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами, однако все упиралось в закрытую станцию Вайниккала. Власти Суоми настаивали, что открытие пункта пропуска станет нагрузкой на систему здравоохранения. Однако 14 октября МВД сообщило об открытии Вайниккала с 18 октября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

265056402
Всё это время какой-то чухонской дурью страдали. Пусть бы VR купил у нас оставшиеся составы и пусть у себя гоняют как междугородний поезд. Или ржд, был бы скоростной состав.
Ну их этих чухонцев в их леса-болота. У них там 2 проблемы - рождаемость и смертная скука. И вирус тут немногое поменял
alex_k
а желание свалить из России является основанием?
alexadmin
А огласите заполняемость! А то создается ощущение, что там по 4-5 голов в вагоне...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний