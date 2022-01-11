«Аллегро» тронется — перрон останется. Почти 10% пассажиров скоростного поезда между Петербургом и Хельсинки не пустили в вагоны

«Были вынуждены развернуть менее 10 % пассажиров [скоростного поезда «Аллегро»] из-за проблем с документами. Причиной были недостатки либо в медицинских документах, либо в основаниях для поездки», — рассказала 11 января «Фонтанке» пресс-секретарь VR Юлия Столп.

По ее словам, при посадке в Петербурге в поезд чаще не пускают граждан России, а в Хельсинки с недопуском в основном сталкиваются финны или пытающиеся сесть в «Аллегро» иностранцы (пока состав курсирует только для граждан РФ и Суоми). В VR подчеркнули, что во время пандемии правила быстро меняются.



Одной из причин недопуска может стать отсутствие теста на коронавирус, который от некоторых категорий пассажиров требуют как российская, так и финская сторона. В VR считают, что во времена COVID-19 такие требования медицинских документов, включая ПЦР-тест, стали «обычной мировой практикой».

В VR отметили, что после запуска состава 12 декабря прошлого года основными пассажирами стали отправляющиеся в командировку бизнесмены, обладатели двойного гражданства и те, кому разрешено пересекать границу по неотложным обстоятельствам.

«До пандемии популярность «Аллегро» росла рекордными темпами: в 2019 году на поезде было совершено 560 000 поездок между Хельсинки и Санкт-Петербургом, что на 15 % больше, чем годом ранее. В настоящее время объемы поездок пока находятся на умеренном уровне из-за ограничений», — отметила Столп.

Редактор Тelegram-канала «Граница Россия Финляндия» Артём Дымов рассказал, что после восстановления железнодорожного сообщения вторым по популярности вопросом стал «нужен ли тест при посадке на «Аллегро», а первым — «сделают ли тест при въезде в Финляндию». Он отметил, что, судя по сообщениям в паблике, случаев отказа в посадке «действительно много». Дымов связывает это с быстро меняющимися нормами, а также нечетким отображением правил на сайтах самих компаний-перевозчиков.

