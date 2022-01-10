KIA убралась в «ГАЗель» дорожников на КАД. Водителя могло ослепить солнце

Серьезная авария с участием легкового автомобиля и фургона произошла днем 10 января на кольцевой автодороге Петербурга. Первый буквально разворотил себе пассажирскую сторону, но участники «родились в рубашке».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП случилось около 12:30 на 113-м километре внешнего кольца КАД. Столкнулись легковой автомобиль KIA и «ГАЗель», принадлежащая подрядной организации. Дорожники не вели никаких работ, а тоже ехали в общем потоке.
На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что легковой автомобиль получил сильные повреждения. По словам очевидцев, водитель «КИА» сказал, что его ослепило солнце. У машины дорожников от удара отвалился знак.
В дорожном управлении уточнили, что авария обошлась без пострадавших. Машины занимали первую полосу и полосу безопасности. Сейчас затруднений в движении на участке нет.