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Побег из страусятника. Более 80 страусов пронеслись по улицам в Китае, ловили их с полицией

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Целое стадо страусов пронеслось по улицам одного из китайских городов, удивляя водителей и прохожих и заставляя очевидцев включать камеры на телефонах. Оказалось, что птицы сбежали с местной фермы.

Как сообщает издание CGTN, инцидент произошел утром в субботу, 8 января, в городе Чунцзо на юге Китая. Более 80 страусов сбежали из своего вольера на местной страусиной ферме и помчались по городским дорогам и тротуарам. Выяснилось, что ворота загона не заперли как следует и птицы вырвались на свободу.

С помощью полиции удалось поймать и вернуть большую часть страусов. Сообщается, что никто не пострадал.

Взрослые страусы обычно весят до 100 килограммов. На местной ферме выращивают более 300 особей.

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Комментарии (2)

Денеб
Птицы попытались сбежать из концлагеря, нежно именуемого "птицефабрикой".......
AlBerkut
А теперь местная полиция как выкатит им счёт за переработку, никаких перьев не хватит рассчитаться😂😂😂
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