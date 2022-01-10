Побег из страусятника. Более 80 страусов пронеслись по улицам в Китае, ловили их с полицией

Целое стадо страусов пронеслось по улицам одного из китайских городов, удивляя водителей и прохожих и заставляя очевидцев включать камеры на телефонах. Оказалось, что птицы сбежали с местной фермы.
Как сообщает издание CGTN, инцидент произошел утром в субботу, 8 января, в городе Чунцзо на юге Китая. Более 80 страусов сбежали из своего вольера на местной страусиной ферме и помчались по городским дорогам и тротуарам. Выяснилось, что ворота загона не заперли как следует и птицы вырвались на свободу.
С помощью полиции удалось поймать и вернуть большую часть страусов. Сообщается, что никто не пострадал.
Взрослые страусы обычно весят до 100 килограммов. На местной ферме выращивают более 300 особей.