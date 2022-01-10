FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -16
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Смольный сообщает, на каких улицах водителей с каникул встретят передвижные камеры

8
Печать

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделе с 10 по 16 января. Эти камеры следят за соблюдением скоростного режима.

40 передвижных комплексов фиксации превышения скорости проследят за водителями на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга. Они будут работать на таких магистралях, как Московское, Таллинское и Приморское шоссе, Витебском, Приморском и Индустриальном проспектах, проспектах Славы и Обуховской Обороны, Выборгской, Петроградской, Синопской и Октябрьской набережных, Парашютной улице, проспекте Ветеранов и набережной Макарова и других. В том числе за водителями проследят в Шушарах, Пушкине, Александровской, Смолячково, Репино, Лисьем Носу, Петергофе, Сестрорецке, Колпино, Металлострое и Усть-Славянке.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Места дислокации камер определяет Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Адреса работы всех комплексов города опубликованы на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Leo.S
При такой уборке улиц камеры на скорость не актуальны.
AGP
В такие снега нафига камеры на скорость? Вот на второ-, третьерядников, на поворачивающих вторым рядом, где нельзя, на проскакунов на красный очень бы пригодились.
266033940
Попрошайки выходят на очередной промысел. Лучше бы уборкой города так активно занимались, уроды.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний