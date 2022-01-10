Смольный сообщает, на каких улицах водителей с каникул встретят передвижные камеры

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделе с 10 по 16 января. Эти камеры следят за соблюдением скоростного режима.



40 передвижных комплексов фиксации превышения скорости проследят за водителями на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга. Они будут работать на таких магистралях, как Московское, Таллинское и Приморское шоссе, Витебском, Приморском и Индустриальном проспектах, проспектах Славы и Обуховской Обороны, Выборгской, Петроградской, Синопской и Октябрьской набережных, Парашютной улице, проспекте Ветеранов и набережной Макарова и других. В том числе за водителями проследят в Шушарах, Пушкине, Александровской, Смолячково, Репино, Лисьем Носу, Петергофе, Сестрорецке, Колпино, Металлострое и Усть-Славянке.