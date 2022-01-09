Число погибших в результате обрушения скалы в Бразилии выросло до 10 человек

Число погибших в результате обвала скалы на катера с туристами в Бразилии выросло до 10. Как 9 января сообщает телеканал CNN Brasil, спасатели нашли тела еще трех человек. Все погибшие находились на одном катере.



В поисковой операции участвуют 50 спасателей и 11 ныряльщиков.



Обломок скалы рухнул на прогулочные лодки с туристами во время осмотра водопада на озере Фурнаш на юго-востоке страны. Каменная глыба оторвалась от стены каньона и накрыла собой несколько лодок. Одна из них затонула. Момент падения попал на видео.