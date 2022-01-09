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Число погибших в результате обрушения скалы в Бразилии выросло до 10 человек

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Число погибших в результате обвала скалы на катера с туристами в Бразилии выросло до 10. Как 9 января сообщает телеканал CNN Brasil, спасатели нашли тела еще трех человек. Все погибшие находились на одном катере.

В поисковой операции участвуют 50 спасателей и 11 ныряльщиков.

Обломок скалы рухнул на прогулочные лодки с туристами во время осмотра водопада на озере Фурнаш на юго-востоке страны. Каменная глыба оторвалась от стены каньона и накрыла собой несколько лодок. Одна из них затонула. Момент падения попал на видео.

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Комментарии (9)

E .SladkiBubalehhh
А зачем жителям Санкт Петербурга в частности это нужно ? Я думаю жителям Бразилии наплавать , что у нас снег с мусором не убирают ))
Abu-Denis
Какие добрые тут комментаторы. Как будто вас дома не может чем-нибудь прихлопнуть от взрыва газа до сосули.

А можно до ста лет дотянуть, нигде не побывав, ничего не повидав и по сути не живши.
i224
Как же туристы выбесили скалу...
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