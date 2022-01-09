Скала упала на лодку с туристами в Бразилии, семеро погибли, 32 пострадали

Как сообщает 9 января BBC , каменная глыба оторвалась от стены каньона и накрыла собой несколько лодок. Одна из них затонула. Момент падения скалы попал на видео.

Осмотр водопада на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии закончился трагедией. На прогулочные лодки с туристами упал обломок скалы.

По предварительным данным, семь человек погибли, трое пропали без вести. Ранения получили 32 человека, девять из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.



По данным СМИ, в течение недели в этом штате шли проливные дожди, что могло спровоцировать обрушение.

