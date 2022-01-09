Скала упала на лодку с туристами в Бразилии, семеро погибли, 32 пострадали

Осмотр водопада на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии закончился трагедией. На прогулочные лодки с туристами упал обломок скалы.
Как сообщает 9 января BBC, каменная глыба оторвалась от стены каньона и накрыла собой несколько лодок. Одна из них затонула. Момент падения скалы попал на видео.
🇧🇷 Tremendo los sucedido en Minas Gerais, en el lago Capitolio.— Dani Lerer (@danilerer) January 8, 2022
Una enorme roca se desprende del cañon y cae sobre las embarcaciones. Hay personas fallecidas y al menos 15 heridos. pic.twitter.com/eRLYmFhiqA
По предварительным данным, семь человек погибли, трое пропали без вести. Ранения получили 32 человека, девять из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.
По данным СМИ, в течение недели в этом штате шли проливные дожди, что могло спровоцировать обрушение.
На месте продолжаются спасательные работы.