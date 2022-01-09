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Скала упала на лодку с туристами в Бразилии, семеро погибли, 32 пострадали

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Осмотр водопада на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии закончился трагедией. На прогулочные лодки с туристами упал обломок скалы.

Как сообщает 9 января BBC, каменная глыба оторвалась от стены каньона и накрыла собой несколько лодок. Одна из них затонула. Момент падения скалы попал на видео.

По предварительным данным, семь человек погибли, трое пропали без вести. Ранения получили 32 человека, девять из них в тяжелом состоянии были госпитализированы.

По данным СМИ, в течение недели в этом штате шли проливные дожди, что могло спровоцировать обрушение.

На месте продолжаются спасательные работы.

Озеро Фурнаш появилось в 1958 году во время строительства гидроэлектростанции и считается популярной туристической достопримечательностью. Озеро находится примерно в 420 км к северу от Сан-Паулу.

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