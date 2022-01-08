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В Тюмени девять человек умерли от отравления «Родниками Сибири» с метанолом

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В Тюмени с начала года девять человек погибли от отравления метиловым спиртом, который продавали под видом водки. Об этом 8 января сообщает Следственный комитет по региону.

По версии следствия, начиная с 3 января в нескольких торговых точках по городу начали продавать метиловый спирт с водочной этикеткой «Родники Сибири». После гибели девяти человек по горячим следам удалось задержать четверых подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. У них дома прошли обыски, следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

«В связи с произошедшим следственное управление призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой «Родники Сибири», — подытожили в СК.

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Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
У нас «Родники Сибири», а у них «Листерин», который пьют алкаши и нищеброды на Западе.
«Листерин» свободно продается в супермаркетах в таре объемом от 0,2 до 2 литров. Особой любовью у алкашей он пользуется за 30% содержание чистого спирта и демократичную цену. Так самая большая бутылка в 1,5 литра в сети Walmart обойдется в $5.97. Листерин неплох на вкус, не содержит в своем составе ядовитых и токсичных примесей, был протестирован на людях и животных.
Alex000
Когда родники настолько суровы...
AndrewBarsik
Слишком долго и старательно государство регулировало алкогольный рынок: марки, склады, базы данных, толпы чиновников. Но результат оказался предсказуем: дикие (даже по меркам 90-ых) цифры смертности от алкогольных суррогатов. При том, что настоящая водка не является дорогим напитком, эти смерти - яркий индикатор нищеты, в которую загнана огромная часть населения.
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