В Тюмени девять человек умерли от отравления «Родниками Сибири» с метанолом

В Тюмени с начала года девять человек погибли от отравления метиловым спиртом, который продавали под видом водки. Об этом 8 января сообщает Следственный комитет по региону.



По версии следствия, начиная с 3 января в нескольких торговых точках по городу начали продавать метиловый спирт с водочной этикеткой «Родники Сибири». После гибели девяти человек по горячим следам удалось задержать четверых подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. У них дома прошли обыски, следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

