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Волшебный поезд Деда Мороза прибыл из Великого Устюга в Петербург

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл на Витебский вокзал Петербурга. Путешествие зимнего волшебника началось 5 декабря 2021 года, он побывал уже более чем в тридцати городах России.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 8 января, на перроне Деда Мороза и Снегурочку встречали школьники, ребята помладше и вице-губернатор Борис Пиотровский. Внучка волшебника была, как и положено в ковидные времена, в маске. Дедушке борода заменила средства индивидуальной защиты.

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Часть детей отправилась в личную приемную Деда Мороза — в пятый вагон. Волшебник должен принимать там гостей до середины дня, когда локомотив отправится дальше — в Карелию. Поезд будет путешествовать по России до середины января.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

DenZol
Припозднился. Праздник прошёл.
А, точно, РЖД - сохраняя традиции)
ivandr
РЖД молодцы! Сделали детям настоящий праздник. Такой поезд увидят во всех деревнях, не он проедет. Единственное, нужно было сделать интерактивную карту с поездками данного поезда и распространять в других поездах
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