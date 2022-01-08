Волшебный поезд Деда Мороза прибыл из Великого Устюга в Петербург

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл на Витебский вокзал Петербурга. Путешествие зимнего волшебника началось 5 декабря 2021 года, он побывал уже более чем в тридцати городах России.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 8 января, на перроне Деда Мороза и Снегурочку встречали школьники, ребята помладше и вице-губернатор Борис Пиотровский. Внучка волшебника была, как и положено в ковидные времена, в маске. Дедушке борода заменила средства индивидуальной защиты.