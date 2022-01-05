Скончался один из авторов русской «Википедии» Валерий Ковалёв — NoFrost

Один из авторов русскоязычной «Википедии», основатель интернет-магазина Holodilnik.ru, Валерий Ковалев, известный также под псевдонимом NoFrost, умер в Москве на 52-м году жизни. Об этом 5 января сообщает РИА Новости.



«В ночь на 31 декабря NoFrost скончался. Сердце», — рассказал соавтор Ковалёва «Викиновостям».

Валерий Ковалёв — российский предприниматель, основатель крупного российского интернет-магазина «Холодильник.ру». По данным Forbes, к 2014 год его состояние достигало 300 млн долларов США. Согласно СПАРК, Ковалёв был соучредителем в трех ныне действующих юрлицах, которые пользуются доменом holodilnik.ru. Их совокупная выручка по итогам прошлого года превысила 25 млрд рублей.