Скончался один из авторов русской «Википедии» Валерий Ковалёв — NoFrost

Один из авторов русскоязычной «Википедии», основатель интернет-магазина Holodilnik.ru, Валерий Ковалев, известный также под псевдонимом NoFrost, умер в Москве на 52-м году жизни. Об этом 5 января сообщает РИА Новости.
«В ночь на 31 декабря NoFrost скончался. Сердце», — рассказал соавтор Ковалёва «Викиновостям».
Валерий Ковалёв — российский предприниматель, основатель крупного российского интернет-магазина «Холодильник.ру». По данным Forbes, к 2014 год его состояние достигало 300 млн долларов США. Согласно СПАРК, Ковалёв был соучредителем в трех ныне действующих юрлицах, которые пользуются доменом holodilnik.ru. Их совокупная выручка по итогам прошлого года превысила 25 млрд рублей.
Он родился 24 апреля 1970 года в городе Нойруппин, ГДР. В 1994 году окончил Московский авиационный институт. В 2006 году Ковалёв стал медиапланером в компании «Яндекс». В создании русской Википедии участвовал под ником NoFrost. По данным «Википедии», является соавтором 7 «статей года», 7 «альтернативных статей года», 20 «избранных» и 11 «хороших» статей. Лауреат «Вики-премии» 2017, 2018 и 2019 годов.