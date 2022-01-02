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Оренбургская метель задерживает петербургские рейсы. Два улетели в Уфу и Екатеринбург

Непогода сбила лётное расписание в аэропорту Оренбурга. В Петербург опаздывают три рейса, ждать их в Пулково предстоит от четырёх до восьми часов.

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Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, 2 января в Оренбурге метель и снегопад. Судя по данным сервиса FlightRadar24, погодные сложности начались ещё ночью. Три рейса из Петербурга прибыли с опозданием, при этом прямым оказался только один. Самолёт авиакомпании «Северный ветер» приземлялся в Уфе, борт «России» — в Екатеринбурге.

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Всего в аэропорту Оренбурга задержаны шесть рейсов в Москву и Петербург. В Пулково опаздывают самолёты SmartAvia, «России» и «Северного ветра» на 4, 7 и 8 часов соответственно.

«Представителями авиакомпаний пассажирам оказаны услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил. Оренбургской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений в аэропорту организована мобильная приемная для граждан», — уточняет надзорное ведомство.

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