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Умер настоятель Спасо-Преображенского собора, брат патриарха Кирилла

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В Санкт-Петербурге 30 декабря скончался протоиерей Николай Гундяев, старший брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 31 декабря сообщили на официальном сайте Московского патриархата. Почетному настоятелю Спасо-Преображенского собора было 82 года, он долго болел.

Николай Гундяев родился в Ленинграде в 1940 году в семье священника Михаила Гундяева, иереем был и его дед Василий. Пережил блокаду, в 1967 году окончил Ленинградскую духовную академию, в 1975 году стал профессором академии и преподавал там до 2004 года. С 1987 года служил настоятелем Спасо-Преображенского собора. С 11 августа 2014 года получил должность его почетного настоятеля.

Отпевание состоится 2 января 2022 года. Похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Итак, теперь что скажет, есть ад или нет его, есть рай или и его тоже нет?
Mikkä Kårhunen
позитивная новость в канун нового года
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