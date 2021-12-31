Умер настоятель Спасо-Преображенского собора, брат патриарха Кирилла

В Санкт-Петербурге 30 декабря скончался протоиерей Николай Гундяев, старший брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом 31 декабря сообщили на официальном сайте Московского патриархата. Почетному настоятелю Спасо-Преображенского собора было 82 года, он долго болел.



Николай Гундяев родился в Ленинграде в 1940 году в семье священника Михаила Гундяева, иереем был и его дед Василий. Пережил блокаду, в 1967 году окончил Ленинградскую духовную академию, в 1975 году стал профессором академии и преподавал там до 2004 года. С 1987 года служил настоятелем Спасо-Преображенского собора. С 11 августа 2014 года получил должность его почетного настоятеля.