«Штрафуем управляющие компании, а они перекидывают на жителей». Беглов высказался об уборке снега

О главной проблеме последних недель глава города высказался 30 декабря в ходе интервью на телеканале «Санкт-Петербург». Он еще раз подчеркнул, что невозможно одномоментно вывезти весь снег, если выпало 1/3 месячной нормы осадков. Но обратил внимание и на организационные проблемы.
«Дворы кто убирает? Управляющие компании, — заявил Беглов. — Кто с крыш должен убирать снег? Они. Что они делают? Ну, не все. Скидывают снег на улицы. Нужно синхронизировать уборку крыш с тротуарами… А со двора куда вывозится снег? На дорогу. Получается двойная, тройная уборка дорог».
Кроме того, губернатор рассказал, что администрация штрафует управляющие компании: «А дальше что она делает? Перекидывает на плечи жителей города. Она же не из своего кармана платит. Я не говорю, что все так поступают».
Уборка снега после декабрьских снегопадов стала одной из самых острых тем в городском хозяйстве. Жилищный блок признал, что по его части существует большой дефицит рабочей силы, вице-губернатор Анатолий Повелий заявил о хронических болезнях отрасли. О разгильдяйстве говорил и губернатор Александр Беглов. При этом в ходе прямой линии он подчеркнул, что «за один щелчок нельзя вывезти снег из Петербурга».