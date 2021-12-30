«Штрафуем управляющие компании, а они перекидывают на жителей». Беглов высказался об уборке снега

О главной проблеме последних недель глава города высказался 30 декабря в ходе интервью на телеканале «Санкт-Петербург». Он еще раз подчеркнул, что невозможно одномоментно вывезти весь снег, если выпало 1/3 месячной нормы осадков. Но обратил внимание и на организационные проблемы.



«Дворы кто убирает? Управляющие компании, — заявил Беглов. — Кто с крыш должен убирать снег? Они. Что они делают? Ну, не все. Скидывают снег на улицы. Нужно синхронизировать уборку крыш с тротуарами… А со двора куда вывозится снег? На дорогу. Получается двойная, тройная уборка дорог».

