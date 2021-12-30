FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: 0
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Штрафуем управляющие компании, а они перекидывают на жителей». Беглов высказался об уборке снега

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал к координации различных служб при очистке города от снега. Только это поможет противостоять залповым снегопадам.

3
Печать

О главной проблеме последних недель глава города высказался 30 декабря в ходе интервью на телеканале «Санкт-Петербург». Он еще раз подчеркнул, что невозможно одномоментно вывезти весь снег, если выпало 1/3 месячной нормы осадков. Но обратил внимание и на организационные проблемы.

«Дворы кто убирает? Управляющие компании, — заявил Беглов. — Кто с крыш должен убирать снег? Они. Что они делают? Ну, не все. Скидывают снег на улицы. Нужно синхронизировать уборку крыш с тротуарами… А со двора куда вывозится снег? На дорогу. Получается двойная, тройная уборка дорог».

Кроме того, губернатор рассказал, что администрация штрафует управляющие компании: «А дальше что она делает? Перекидывает на плечи жителей города. Она же не из своего кармана платит. Я не говорю, что все так поступают».

Уборка снега после декабрьских снегопадов стала одной из самых острых тем в городском хозяйстве. Жилищный блок признал, что по его части существует большой дефицит рабочей силы, вице-губернатор Анатолий Повелий заявил о хронических болезнях отрасли. О разгильдяйстве говорил и губернатор Александр Беглов. При этом в ходе прямой линии он подчеркнул, что «за один щелчок нельзя вывезти снег из Петербурга».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

CZE-RUS
Он что ид..от ??? ТСЖ тоже управляющая компания. Им откуда штрафы платить?? Естественно из кармана жильцов. На кого еще их переложить? А он в курсе что при залповых снегопадах все самосвалы пашут на город. ТСЖ не может арендовать ни за какие деньги. А проверяшки тут как тут. Извольте, вот штрафик оплатите.
ost-21
Оказывается губернатор совсем ни причем, а мы тут на него наговариваем. Вот так бы он и от своего кресла отказывался.
Slava_Rossii
Снег уже неделю как выпал, а на дорогах местами до сих пор снежная колея, тротуары все в буграх. Про обочины я уже и не говорю, они почти все в снежных завалах, а местами целые сугробы выше человеческого роста.
Почему за неделю-то не убрать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний