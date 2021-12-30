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На судостроительном заводе «Алмаз» в Петербурге после драки умер маляр

Тело мужчины нашли в подсобке предприятия в Петроградском районе. Задержан его коллега.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 декабря, полиция и следственный комитет работали накануне на судостроительном заводе, расположенном на Петровском проспекте, 26. Там в подсобном помещении около семи утра нашли тело 47-летнего маляра одной из подрядных компаний. Мужчина был избит.

По предварительной информации, в отдел увезли коллегу погибшего — 36-летнего петербуржца, после того, как полицейские выяснили, что около одиннадцати вечера 28 декабря он выпивал с погибшим, а потом в ходе ссоры его несколько раз ударил.

Тело маляра направили в морг для установления причины смерти.

Его обидчика пока привлекли к административной ответственности за «нахождение в нетрезвом виде в общественном месте».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (9)

инкогнитто
Так и трудимся; планктон за 50000, аутсорсинг за 35000 и оформленные по ГПХ за 55000.
Закрыть к чертям весь аутсорсинг, департиррвать демпинг из соседних стран, запретить трудоустройство по ГПХ и ИП.
Certain_Friend
Прелестная новогодняя новость! А что еще писать?!
Alkaline
То есть таким судостроением руководит бывший глава целого многомиллионного города?!
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