На судостроительном заводе «Алмаз» в Петербурге после драки умер маляр

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 декабря, полиция и следственный комитет работали накануне на судостроительном заводе, расположенном на Петровском проспекте, 26. Там в подсобном помещении около семи утра нашли тело 47-летнего маляра одной из подрядных компаний. Мужчина был избит.



По предварительной информации, в отдел увезли коллегу погибшего — 36-летнего петербуржца, после того, как полицейские выяснили, что около одиннадцати вечера 28 декабря он выпивал с погибшим, а потом в ходе ссоры его несколько раз ударил.

