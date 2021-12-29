В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней можно есть один и тот же оливье

Один из самых актуальных вопросов перед Новым годом закрыли в петербургском управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Россиянам напомнили, сколько можно доедать оставшееся после застолья оливье.
«Максимум 12 часов. Это срок годности, установленный для большинства многокомпонентных заправленных салатов. Новогодняя ночь — и на следующий день максимально всё съедаем, ничего не оставляем», — напутствовала начальник эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия 29 декабря на пресс-конференции в ТАСС.
С поеданием праздничных блюд на следующий день также лучше не перестараться. В управлении отмечают, что горожане не всегда способны рассчитать свои возможности и нередко переусердствуют с готовкой и едой в длинные выходные. Как следствие — небольшой рост отравлений и острых кишечных инфекций сразу после Нового года.
«Фонтанка» посчитала, на сколько прибавили в цене главные герои праздничного стола — оливье и селёдка под шубой.