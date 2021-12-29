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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней можно есть один и тот же оливье

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Один из самых актуальных вопросов перед Новым годом закрыли в петербургском управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Россиянам напомнили, сколько можно доедать оставшееся после застолья оливье.

«Максимум 12 часов. Это срок годности, установленный для большинства многокомпонентных заправленных салатов. Новогодняя ночь — и на следующий день максимально всё съедаем, ничего не оставляем», — напутствовала начальник эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия 29 декабря на пресс-конференции в ТАСС.

С поеданием праздничных блюд на следующий день также лучше не перестараться. В управлении отмечают, что горожане не всегда способны рассчитать свои возможности и нередко переусердствуют с готовкой и едой в длинные выходные. Как следствие — небольшой рост отравлений и острых кишечных инфекций сразу после Нового года.

«Фонтанка» посчитала, на сколько прибавили в цене главные герои праздничного стола — оливье и селёдка под шубой.

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Комментарии (6)

266152040
Значит, оливье, селедку под "шубой" на следующий день даже с холодильника нельзя, оказывается, есть, а вот вакцинироваться скоро можно будет каждый день, а то графен, алюминий, ртуть и др. могут стать ядовитыми))))
Свободу Лёхе!
12 часов, это наверное, если уснуть "лицом в салат") А так, если аккуратно поставить на верхнюю полку холодильника (при выставленных +3) и неделю стоит, но про 4 дня согласен, т.к. после недели можно получить изжогу небольшую..)
Serg_I
А кто их спрашивал-то?
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