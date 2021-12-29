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«Долго изучали турбину, после отменили рейс». Сотни петербуржцев застряли в Доминикане

Рейс авиакомпании Azur Air из города Ла-Романа (Доминиканская Республика) в Пулково перенесли. До Петербурга не могут добраться сотни туристов. Об этом они сами сообщили 29 декабря в редакцию «Фонтанки».

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Фото: Читатель «Фонтанки» Илья
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«Около 400 туристов из Санкт-Петербурга застряли в аэропорту Ла-Романа из-за отмены рейса», — пишет читатель Виктор.

Ещё одна пассажирка рейса Ксения рассказывает, что самолёт должен был вылететь вчера в 13:45. Сначала вылет перенесли на 17:45. В 18 часов сообщили, что он переносится на утро и пассажиров заберут в 8 часов. На онлайн-табло Пулково указано, что рейс ZF 946 из Ла-Романы ожидается в 6:45, однако в 7:20 Ксения с семьёй всё ещё находилась в гостинице. Они ждут уже 18 часов.

По её словам, оператор «Анекс тур» разместил пассажиров в хорошем отеле. «Ожидали два часа, пока за нами приедут автобусы от «Анекс тур». Сначала забирали пассажиров с детьми. Мы приехали в отель, но мест не оказалось, дети уставшие, плачут, повезли в другой. Ночью мы оказались наконец-то в номере», — рассказывает Ксения.

По словам Виктора, представитель авиакомпании Azur Air, обслуживающей туры оператора «Анекс тур», пояснил, что борт не смогли отправить из-за технической неисправности. «Сотрудники аэропорта долго изучали турбину, после отменили рейс ZF 946», — пишет читатель Илья.

Фото: Читатель «Фонтанки» Илья

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Комментарии (9)

Алик-1
Пассажир Илья не в курсе: чтобы изучить турбину надо разобрать весь двигатель
SWd
Насколько я помню, некоторое время назад тоже Азур, тоже древний В777 не мог улететь из Пулково в Доминикану. По времени срок идеально подходит, чтобы особо везучим обгадить еще и возвращение домой:)
Illusive Man
Пресловутые дети коррупционеров
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