«Долго изучали турбину, после отменили рейс». Сотни петербуржцев застряли в Доминикане

«Около 400 туристов из Санкт-Петербурга застряли в аэропорту Ла-Романа из-за отмены рейса», — пишет читатель Виктор.



Ещё одна пассажирка рейса Ксения рассказывает, что самолёт должен был вылететь вчера в 13:45. Сначала вылет перенесли на 17:45. В 18 часов сообщили, что он переносится на утро и пассажиров заберут в 8 часов. На онлайн-табло Пулково указано, что рейс ZF 946 из Ла-Романы ожидается в 6:45, однако в 7:20 Ксения с семьёй всё ещё находилась в гостинице. Они ждут уже 18 часов.



По её словам, оператор «Анекс тур» разместил пассажиров в хорошем отеле. «Ожидали два часа, пока за нами приедут автобусы от «Анекс тур». Сначала забирали пассажиров с детьми. Мы приехали в отель, но мест не оказалось, дети уставшие, плачут, повезли в другой. Ночью мы оказались наконец-то в номере», — рассказывает Ксения.

