На Портале поставщиков запущен онлайн-сервис подачи заявок на банковские гарантии

Банковская гарантия необходима для того, чтобы подтвердить возможность исполнения контракта при участии в конкурсе на госзакупки: предприниматель может использовать собственные средства или банковскую гарантию, которая дает заказчикам возможность через банк оперативно возместить убытки, связанные с нарушением контрагентами договорных обязательств: возвратить уплаченные им денежные средства, получить сумму неустойки (штрафа, пени). Теперь пользователи Портала поставщиков могут подать заявку и отслеживать статус своего обращения в режиме онлайн, а после получения уведомления о решении банка − завершить оформление гарантии в интернет-банке ВТБ Бизнес.

«В рамках стратегии по цифровизации мы развиваем продуктовую линейку банковских гарантий и аккредитивов. Для удобства участников закупок мы внедряем сервис выдачи банковских гарантий на крупнейших торговых площадках и в рамках соглашения с Департаментом информационных технологий города Москвы, запускаем его на Портале поставщиков. − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ. — Сегодня большинство государственных закупок проходят с использованием гарантий, поэтому сервис будет востребован у клиентов».

«Авторизованные пользователи Портала поставщиков могут подать заявку на получение банковской гарантии, заполнив специальную форму в личном кабинете. Для этого нужно приложить необходимые документы и отправить заявку в банк. Это значительно упрощает предпринимателям работу с документацией и экономит их время», − отметил Роман Урнышев, руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства Департамента информационных технологий города Москвы.

