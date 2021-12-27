Первое в России уголовное дело из-за читов для World of Tanks направили в суд

Первое в России уголовное дело из-за мошеннических программ для компьютерной игры World of Tanks направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом 27 декабря сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Черемушкинского суда Москвы.
«Постановлением Черемушкинского суда Москвы дело в отношении Андрея Кирсанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ») направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга», — сказала собеседница агентства.
Екатеринбуржца обвиняют в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Следствие оценило ущерб разработчика в 670 миллионов рублей.
Максимальное наказание по указанной статье — пять лет лишения свободы.
«Фонтанка» писала, что в октябре петербургский суд оштрафовал мужчину за мошенничество. Он пообещал знакомому, что они вместе будут развивать сайт игры World of Tanks, но в итоге получил деньги и обманул его.