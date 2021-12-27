Первое в России уголовное дело из-за читов для World of Tanks направили в суд

Первое в России уголовное дело из-за мошеннических программ для компьютерной игры World of Tanks направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом 27 декабря сообщило ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Черемушкинского суда Москвы.



«Постановлением Черемушкинского суда Москвы дело в отношении Андрея Кирсанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ») направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга», — сказала собеседница агентства.

