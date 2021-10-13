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«Золото для World of Tanks». Петербургский суд оштрафовал мужчину, который хотел нажиться на желающем развивать сайт игры

В Петербурге осудили мужчину, нарушившего инвестиционный договор об администрировании сайта World of Tanks

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Красносельский райсуд Петербурга удовлетворил иск к мужчине, который пообещал другому, что они вместе будут развивать сайт игры World of Tanks, но в итоге получил деньги и обманул его. Теперь с него взыщут штраф, сообщает 13 октября пресс-служба городских судов.

Истец рассказал, что в марте заключил с ответчиком инвестиционный договор, перевел ему 150 тысяч рублей, но обещанных за это привилегий — доступа к хостингу, домену, почте, электронному кошельку и другим нужным программам сайта — не получил.

Потерпевший просил взыскать с обидчика штраф в 150 тысяч рублей, а также сумму расходов по уплате госпошлины — еще 4 200 рублей. Ответчик на заседание не явился, суд встал на сторону истца.

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
Года три с половиной назад, мне за мой аккаунт 100 тысяч рублей предлагали - я посмеялся))) Потом кто-то спросил: а за сколько бы продал? Ответил, что за 500 продал бы и забыл про Танки.. За 250 - тоже продал бы, но совесть бы мучила..)
07A
Отдайте его игрокам в танчики!
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