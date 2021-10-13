«Золото для World of Tanks». Петербургский суд оштрафовал мужчину, который хотел нажиться на желающем развивать сайт игры

Красносельский райсуд Петербурга удовлетворил иск к мужчине, который пообещал другому, что они вместе будут развивать сайт игры World of Tanks, но в итоге получил деньги и обманул его. Теперь с него взыщут штраф, сообщает 13 октября пресс-служба городских судов.



Истец рассказал, что в марте заключил с ответчиком инвестиционный договор, перевел ему 150 тысяч рублей, но обещанных за это привилегий — доступа к хостингу, домену, почте, электронному кошельку и другим нужным программам сайта — не получил.

