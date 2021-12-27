Каршеринг на Ветеранов красиво ушел от толпы пешеходов

Водитель каршеринга не смог остановиться перед «зеброй» в Кировском районе Петербурга. Очевидец заснял, как он вышел из ситуации.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло в 11:42 27 декабря на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Солдата Корзуна. На записи с видеорегистратора видно, как толпа пешеходов начинает переходить дорогу на свой зеленый, и в этот момент к ним приближается каршеринговый автомобиль. Вероятно, не сумев вовремя затормозить, водитель вывернул вправо, выбрав таранить светофор, а не людей. Светофор с задачей справился: и машину остановил, и сам устоял.
«Снег убирают, но покрытие скользкое», — отмечает очевидец. Едва не попавшие под колеса пешеходы при этом, отреагировали на ДТП весьма спокойно. Куда сильнее, судя по видео, испугалась женщина, переходившая дорогу с противоположной стороны.
«Я, собственно, только из-за неё и оценил обстановку с въездом встречки в светофор. Она так уверенно пошла, а потом замерла и чуть на капот моего автомобиля не бросилась. Скорость не больше 5 км/ч была, но ситуация неприятная могла случиться. А дальше смотрю: каршеринг на светофор бросился, вот она и испугалась дальше идти», — добавляет автор видео.