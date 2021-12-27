Каршеринг на Ветеранов красиво ушел от толпы пешеходов

Водитель каршеринга не смог остановиться перед «зеброй» в Кировском районе Петербурга. Очевидец заснял, как он вышел из ситуации.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло в 11:42 27 декабря на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Солдата Корзуна. На записи с видеорегистратора видно, как толпа пешеходов начинает переходить дорогу на свой зеленый, и в этот момент к ним приближается каршеринговый автомобиль. Вероятно, не сумев вовремя затормозить, водитель вывернул вправо, выбрав таранить светофор, а не людей. Светофор с задачей справился: и машину остановил, и сам устоял.