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Каршеринг на Ветеранов красиво ушел от толпы пешеходов

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16175726" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Водитель каршеринга не смог остановиться перед «зеброй» в Кировском районе Петербурга. Очевидец заснял, как он вышел из ситуации.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло в 11:42 27 декабря на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Солдата Корзуна. На записи с видеорегистратора видно, как толпа пешеходов начинает переходить дорогу на свой зеленый, и в этот момент к ним приближается каршеринговый автомобиль. Вероятно, не сумев вовремя затормозить, водитель вывернул вправо, выбрав таранить светофор, а не людей. Светофор с задачей справился: и машину остановил, и сам устоял.

«Снег убирают, но покрытие скользкое», — отмечает очевидец. Едва не попавшие под колеса пешеходы при этом, отреагировали на ДТП весьма спокойно. Куда сильнее, судя по видео, испугалась женщина, переходившая дорогу с противоположной стороны.

«Я, собственно, только из-за неё и оценил обстановку с въездом встречки в светофор. Она так уверенно пошла, а потом замерла и чуть на капот моего автомобиля не бросилась. Скорость не больше 5 км/ч была, но ситуация неприятная могла случиться. А дальше смотрю: каршеринг на светофор бросился, вот она и испугалась дальше идти», — добавляет автор видео.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16175726" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

NAFTALIN 2000-2036
спойлер алёрт: не смотрите видео после 8 секунды
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