Петербург застрял в 8-балльных пробках, с Петроградки в центр едут больше часа, а на юге встал ЗСД

По данным «Яндекс.Пробок», уже в третьем часу дня обеденные семибалльные пробки в Петербурге доросли до восьмибалльных. Это на 3 балла больше обычного для середины дня понедельника. Ожидается, что с 16 часов пробки снова пойдут в рост и к 18 часам достигнут максимума в 10 баллов.



Особенно сильно покраснели на карте центр города и Петроградский район. В огромной пробке застряли Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки и Садовая улица. Затор растянулся на 4,5 километра от набережной реки Карповки до Невского проспекта, и потерять в нем можно больше часа.