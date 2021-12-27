Петербург застрял в 8-балльных пробках, с Петроградки в центр едут больше часа, а на юге встал ЗСД

По данным «Яндекс.Пробок», уже в третьем часу дня обеденные семибалльные пробки в Петербурге доросли до восьмибалльных. Это на 3 балла больше обычного для середины дня понедельника. Ожидается, что с 16 часов пробки снова пойдут в рост и к 18 часам достигнут максимума в 10 баллов.
Особенно сильно покраснели на карте центр города и Петроградский район. В огромной пробке застряли Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки и Садовая улица. Затор растянулся на 4,5 километра от набережной реки Карповки до Невского проспекта, и потерять в нем можно больше часа.
На юге КАД скопился затор длиной 6,5 километров на внутреннем кольце. Он тянется от Московского шоссе до Дачного проспекта. Помимо этого пробки собрались от Мурманского шоссе до Софийской улицы и от проспекта Энгельса до проспекта Культуры.
На ЗСД скопился затор в южном направлении в районе Благодатной улицы. Читатели сообщают о перекрытии движения. Утром автомобилисты рассказывали о внезапных перекрытиях съездов на магистраль, а также некоторых улиц в центре города и в том числе Дворцового моста.
Читатель «Фонтанки»