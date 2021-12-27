В Петербурге внезапные перекрытия: транспорт стоял перед ЗСД и Дворцовым мостом

«30 минут сотрудниками ГИБДД были перекрыты все въезды на ЗСД», — рассказывал утром читатель «Фонтанки». В то же время, ближе к 11 часам, «Яндекс» сообщил о двух крупных пробках на КАД:



внешняя сторона от Красносельского шоссе до реки Новая, 8,9 км, можно потерять 1 час 6 минут;



внутренняя сторона от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км. можно потерять 1 час 14 минут.



Затем, около 11 часов, перекрывали Дворцовый мост. Около 12:10 снова закрыли направление с Васильевского острова в сторону Адмиралтейства.

