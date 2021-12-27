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В Петербурге внезапные перекрытия: транспорт стоял перед ЗСД и Дворцовым мостом

Автомобилисты 27 декабря сообщают о внезапных перекрытиях движения транспорта в разных районах Петербурга.

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«30 минут сотрудниками ГИБДД были перекрыты все въезды на ЗСД», — рассказывал утром читатель «Фонтанки». В то же время, ближе к 11 часам, «Яндекс» сообщил о двух крупных пробках на КАД:

  • внешняя сторона от Красносельского шоссе до реки Новая, 8,9 км, можно потерять 1 час 6 минут;
  • внутренняя сторона от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км. можно потерять 1 час 14 минут.

Затем, около 11 часов, перекрывали Дворцовый мост. Около 12:10 снова закрыли направление с Васильевского острова в сторону Адмиралтейства.

«Фонтанка.ру»

В районе Дворцового моста заторов не наблюдается. Сложнее ситуация на въезде на Троицкий мост: на Каменноостровском проспекте 2-километровая пробка.

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Загруженность дорог Петербурга, по данным на 12:15, составляет 6 баллов, что на 1 балл выше обычного показателя для данного времени суток, сообщает «Яндекс». Плотный затор сервис фиксирует на Выборгском шоссе (9 баллов в центр).

Сейчас Петербург готовится к неформальному саммиту лидеров стран СНГ. Он пройдёт в городе 28 декабря.

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Комментарии (4)

Danik
Будет веселый НГ, если захочет ночью НГ на елку на Дворцовой посмотреть!
С Шойгу на охоте, и народу легче.
pol-t’
Хоккеисты приехали
263867771
к нам приехал, к нам приехал...
Ну почему этим альтернативно одаренным вождям не летать между своими норками на вертолете? Похоже они действительно упиваются сознанием того, какому огромному количеству людей они создают проблемы.
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