В Петербурге внезапные перекрытия: транспорт стоял перед ЗСД и Дворцовым мостом

«30 минут сотрудниками ГИБДД были перекрыты все въезды на ЗСД», — рассказывал утром читатель «Фонтанки». В то же время, ближе к 11 часам, «Яндекс» сообщил о двух крупных пробках на КАД:
- внешняя сторона от Красносельского шоссе до реки Новая, 8,9 км, можно потерять 1 час 6 минут;
- внутренняя сторона от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км. можно потерять 1 час 14 минут.
Затем, около 11 часов, перекрывали Дворцовый мост. Около 12:10 снова закрыли направление с Васильевского острова в сторону Адмиралтейства.
«Фонтанка.ру»
В районе Дворцового моста заторов не наблюдается. Сложнее ситуация на въезде на Троицкий мост: на Каменноостровском проспекте 2-километровая пробка.
Загруженность дорог Петербурга, по данным на 12:15, составляет 6 баллов, что на 1 балл выше обычного показателя для данного времени суток, сообщает «Яндекс». Плотный затор сервис фиксирует на Выборгском шоссе (9 баллов в центр).
Сейчас Петербург готовится к неформальному саммиту лидеров стран СНГ. Он пройдёт в городе 28 декабря.