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Передвижные камеры проследят за спешащими перед Новым годом водителями в Петербурге

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Комитет по информатизации и связи Петербурга предупреждает, по каким адресам в последнюю неделю 2021 года за водителями будут следить передвижные камеры. Комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба комитета, 40 передвижных комплексов будут фиксировать превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города. В том числе камеры будут работать на Витебском, Московском, Приморском, Лахтинском, Индустриальном проспектах, проспектах Культуры, Ветеранов и Обуховской Обороны, Московском, Пулковском и Приморском шоссе, улицах Типанова, Парашютной, Маршала Казакова, Выборгской, Синопской, Петроградской, Октябрьской набережных, набережной Макарова. За лихачами проследят в Шушарах, Пушкине, Колпино, Смолячково, Александровской, Сестрорецке, Петергофе, Металлострое и Петро-Славянке.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга
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Места дислокации камер определяет Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Все адреса, где работают городские комплексы фиксации нарушений ПДД, публикуются в открытом доступе на сайте и в соцсетях Городского мониторингового центра.

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга

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Комментарии (4)

Kbcbwsy
Идьёты...
Погодные условия особенно располагают погонять и зафиксироваться...
Однако сорок дураков бывших гаишников, из числа настолько тупых, что именно этих - больше никуда не берут, будут исправно сидеть в лоханах рядом с камерами, греться и жечь казенный бензин, получать за эту интеллектуальную деятельность вполне приличные оклады...
alex_k
а кто будет следить за спешащими пешеходами?
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