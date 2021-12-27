Передвижные камеры проследят за спешащими перед Новым годом водителями в Петербурге

Комитет по информатизации и связи Петербурга предупреждает, по каким адресам в последнюю неделю 2021 года за водителями будут следить передвижные камеры. Комплексы будут фиксировать нарушения скоростного режима.



Как сообщает 27 декабря пресс-служба комитета, 40 передвижных комплексов будут фиксировать превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города. В том числе камеры будут работать на Витебском, Московском, Приморском, Лахтинском, Индустриальном проспектах, проспектах Культуры, Ветеранов и Обуховской Обороны, Московском, Пулковском и Приморском шоссе, улицах Типанова, Парашютной, Маршала Казакова, Выборгской, Синопской, Петроградской, Октябрьской набережных, набережной Макарова. За лихачами проследят в Шушарах, Пушкине, Колпино, Смолячково, Александровской, Сестрорецке, Петергофе, Металлострое и Петро-Славянке.