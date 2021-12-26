«Готов организовать обсуждение». Глава СПЧ прокомментировал призыв Асмолова приостановить обучение 9-летней студентки в МГУ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что вопрос приостановки обучения девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ требует «очень серьезных консультаций». Так он ответил на обращение члена СПЧ Александра Асмолова.



«Завтра буду разбираться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я не специалист. Раз появилось такое обращение, нужны очень серьёзные консультации. Я никаких решений принимать не буду. Я готов организовать обсуждение этой ситуации. Если есть такое обращение, я приму какие-то меры, но лезть со своими советами не стану», — сказал Фадеев 26 декабря изданию «Подъем».

