FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -10
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Готов организовать обсуждение». Глава СПЧ прокомментировал призыв Асмолова приостановить обучение 9-летней студентки в МГУ

13
Печать

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что вопрос приостановки обучения девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ требует «очень серьезных консультаций». Так он ответил на обращение члена СПЧ Александра Асмолова.

«Завтра буду разбираться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я не специалист. Раз появилось такое обращение, нужны очень серьёзные консультации. Я никаких решений принимать не буду. Я готов организовать обсуждение этой ситуации. Если есть такое обращение, я приму какие-то меры, но лезть со своими советами не стану», — сказал Фадеев 26 декабря изданию «Подъем».

Ранее член СПЧ, завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в вузе. Академик считает, что учеба в МГУ может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка.

Асмолов попросил Фадеева взять ситуацию под контроль. Также он обратился с просьбой к коллегам «выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой». Кроме того, он направил письма уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, поступившая в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.

До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.

Позднее в МГУ рассказали о том, что девятилетняя Алиса Теплякова с 8 сентября не ходила на занятия.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила перевести девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову на индивидуальное обучение. Об этом она заявила после того, как отец девочки напал на завкафедрой из-за экзамена. После конфликта одному из сотрудников вуза понадобилась помощь медиков.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

KJB
Из умного и необычного ребенка ее семейка, а особенно неадекват-папашка, делают объект пристального внимания и насмешек публики. Ну вот зачем??
ivan5_5e4d10fe646f6
Надo травить всех ктo высoвывается и все будут тихo в стoйлах стoять себе плoдиться, правильнo!
Владислав М
Чиновники дождутся, что девочка уедет учиться в западный вуз и успешно его закончит.
Только в Россию, где с ней так обошлись, она уже не вернется, и это будет большой позор российского высшего образования!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний