«Готов организовать обсуждение». Глава СПЧ прокомментировал призыв Асмолова приостановить обучение 9-летней студентки в МГУ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что вопрос приостановки обучения девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ требует «очень серьезных консультаций». Так он ответил на обращение члена СПЧ Александра Асмолова.
«Завтра буду разбираться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я не специалист. Раз появилось такое обращение, нужны очень серьёзные консультации. Я никаких решений принимать не буду. Я готов организовать обсуждение этой ситуации. Если есть такое обращение, я приму какие-то меры, но лезть со своими советами не стану», — сказал Фадеев 26 декабря изданию «Подъем».
Ранее член СПЧ, завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в вузе. Академик считает, что учеба в МГУ может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка.
Асмолов попросил Фадеева взять ситуацию под контроль. Также он обратился с просьбой к коллегам «выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой». Кроме того, он направил письма уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.