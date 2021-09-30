«Вы должны делать, как все». Поступившая в МГУ девятилетняя девочка столкнулась с проблемами

По его словам, Тепляковы подали заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов. Однако, как заявил мужчина, решений по этим обращениям пока нет. При этом Евгений отметил, что изначально в МГУ Алисе обещали уделять больше внимания и приставить к ней сотрудника. Все это осталось «на уровне разговоров».

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила на факультет психологии МГУ, столкнулась со сложностями при обучении в вузе. Об этом 30 сентября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отца девочки Евгения.

Кроме того, Евгений рассказал, что в процессе учебы «возникает очень много технических моментов». Например, Алиса всегда изучала китайский язык, однако на факультете обязательным является английский. «Алиса подключается к занятию — там тест по английскому. Мы говорим: "А нам-то что делать?" Нам отвечают: "Вы должны написать тест". Пусть напишет, будет в конце группы», – говорит мужчина.



«Получается такая нестыковка. С одной стороны, кафедра знает и пытается решить проблему, а на уровне организационном говорят: "Вы должны все делать, как все. У нас есть процедура — следуйте"», – добавил отец девочки.



В середине августа стало известно, что сдавшая ЕГЭ Алиса Теплякова поступила в МГУ. Девочка успешно сдала экзамены по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также прошла дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете университета. Учится она на платной основе.

