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«Вы должны делать, как все». Поступившая в МГУ девятилетняя девочка столкнулась с проблемами

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Девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила на факультет психологии МГУ, столкнулась со сложностями при обучении в вузе. Об этом 30 сентября сообщает «Лента.ру» со ссылкой на отца девочки Евгения.

По его словам, Тепляковы подали заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов. Однако, как заявил мужчина, решений по этим обращениям пока нет. При этом Евгений отметил, что изначально в МГУ Алисе обещали уделять больше внимания и приставить к ней сотрудника. Все это осталось «на уровне разговоров».

Кроме того, Евгений рассказал, что в процессе учебы «возникает очень много технических моментов». Например, Алиса всегда изучала китайский язык, однако на факультете обязательным является английский. «Алиса подключается к занятию — там тест по английскому. Мы говорим: "А нам-то что делать?" Нам отвечают: "Вы должны написать тест". Пусть напишет, будет в конце группы», – говорит мужчина.

«Получается такая нестыковка. С одной стороны, кафедра знает и пытается решить проблему, а на уровне организационном говорят: "Вы должны все делать, как все. У нас есть процедура — следуйте"», – добавил отец девочки.

В середине августа стало известно, что сдавшая ЕГЭ Алиса Теплякова поступила в МГУ. Девочка успешно сдала экзамены по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также прошла дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете университета. Учится она на платной основе.

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Комментарии (17)

lamer
А что по этому поводу скажет иху мать?
Zdobsi
Заучить можно. Я тоже довольно бодро в 4.5 года читал газету Правда. Однако, многие понятия я не понимал. Тут такая же история. И надо сказать, что раздражает, девочка занимает место студента, который осознанно мечтал учиться там, но не добрал по баллам. Может быть из него бы получился хороший специалист. А так государственные деньги летят в трубу. Бессмысленный эксперимент над живым ребёнком.
Вячеслав Рогожин
Ну, если она претендует на соответствующий курс ВУЗа, то и требования к ней - соответствующие. И нефиг ныть.
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