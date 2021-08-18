Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила в МГУ

Отец Алисы Тепляковой из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, подписал договор о зачислении дочери на психологический факультет МГУ на платной основе. Об этом он сообщил РБК.

«Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу», — рассказал Евгений Тепляков 18 августа РИА Новости.

По его словам, осталось только оплатить первый семестр обучения.



Отец девочки подчеркнул, что поступление в вуз после окончания школы — «нормальное желание» ребенка.

«Ну в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?» — поинтересовался мужчина.