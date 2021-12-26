В СПЧ призвали приостановить «опасный эксперимент» по обучению 9-летней студентки в МГУ

В мире есть гениальные дети, которые и в 12-16 лет оканчивали вузы, но у каждого их них очень высокий уровень IQ, позволяющий им не просто получать информацию, но и верно ее оценивать и применять. Интересно, какой IQ у Алисы? Ну закончит она опять досрочно МГУ (в 12 лет). Кем будет работать – психологом с несформировавшейся личностью и недостаточной эмоциональной и социальной грамотностью? Гениальность - это здорово. Когда она накладывается на желание открывать и познавать новое – еще лучше. Но желание должно быть добровольным, идти изнутри. Раз уж «поступили» девочку в университет, пусть сама решит – желает ли она учиться, причем именно так, как учатся остальные студенты, на тех же условиях. Если да – не надо ей мешать. Справится? Время покажет. Но если это не ее, если все по воле родителей, устроивших эту гонку, то такое поведение родителей нужно корректировать. К добру не приведет. Но ни в коем случае нельзя травить девочку. Ей и так с ее еще детской психологией трудно приходится.