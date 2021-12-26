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В СПЧ призвали приостановить «опасный эксперимент» по обучению 9-летней студентки в МГУ

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов считает необходимым приостановить обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости.

«Девочке-вундеркинду Тепляковой из МГУ рекомендовано приостановить обучение в высшей школе», — заявил он.

По мнению Асмолова, «опасный эксперимент» может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. Он попросил председателя СПЧ Валерия Фадеева взять на контроль ситуацию с обучением Тепляковой.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила перевести девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову на индивидуальное обучение. Об этом она заявила после того, как отец девочки напал на завкафедрой из-за экзамена. После конфликта одному из сотрудников вуза понадобилась помощь медиков.

Александр Асмолов — доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО), завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ.

«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, поступившая в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.

До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.

Позднее в МГУ рассказали о том, что девятилетняя Алиса Теплякова с 8 сентября не ходила на занятия.

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Комментарии (37)

Oliv
В мире есть гениальные дети, которые и в 12-16 лет оканчивали вузы, но у каждого их них очень высокий уровень IQ, позволяющий им не просто получать информацию, но и верно ее оценивать и применять. Интересно, какой IQ у Алисы? Ну закончит она опять досрочно МГУ (в 12 лет). Кем будет работать – психологом с несформировавшейся личностью и недостаточной эмоциональной и социальной грамотностью? Гениальность - это здорово. Когда она накладывается на желание открывать и познавать новое – еще лучше. Но желание должно быть добровольным, идти изнутри. Раз уж «поступили» девочку в университет, пусть сама решит – желает ли она учиться, причем именно так, как учатся остальные студенты, на тех же условиях. Если да – не надо ей мешать. Справится? Время покажет. Но если это не ее, если все по воле родителей, устроивших эту гонку, то такое поведение родителей нужно корректировать. К добру не приведет. Но ни в коем случае нельзя травить девочку. Ей и так с ее еще детской психологией трудно приходится.
SU LUX INN
дайте Ребенку спокойно поучиться! завистники пытаются вставлять ей Палки в колеса, потому что на фоне Умного ребенка их Дурость еще очевиднее всем Думающим людям!
Abu-Denis
Действительно, эксперимент, и довольно жестокий. Папа ради своих амбиций лишает девчонку детства.
Но Асмолову-то неуместно встревать со стороны СПЧ. Он лицо заинтересованное. Прежде всего он участник конфликта, представитель того самого МГУ. И если включает свое влияние члена СПЧ, это уже употребление общественного и государственного статуса в корпоративных целях.
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