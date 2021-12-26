В СПЧ призвали приостановить «опасный эксперимент» по обучению 9-летней студентки в МГУ

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов считает необходимым приостановить обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ. Об этом 26 декабря сообщает РИА Новости.
«Девочке-вундеркинду Тепляковой из МГУ рекомендовано приостановить обучение в высшей школе», — заявил он.
По мнению Асмолова, «опасный эксперимент» может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. Он попросил председателя СПЧ Валерия Фадеева взять на контроль ситуацию с обучением Тепляковой.
Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила перевести девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову на индивидуальное обучение. Об этом она заявила после того, как отец девочки напал на завкафедрой из-за экзамена. После конфликта одному из сотрудников вуза понадобилась помощь медиков.
Александр Асмолов — доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО), завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ.