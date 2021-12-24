FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Детский омбудсмен предложила перевести 9-летнюю студентку МГУ на индивидуальное обучение

36
Печать

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила перевести девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову на индивидуальное обучение. По ее словам, аппарат информировал представителей психологического факультета о необходимости использовать для нее индивидуальный учебный план.

Обучение девятилетнего ребенка в вузе, добавила она во время общения с журналистами 24 декабря, является неординарным случаем. Стандартный договор между университетом и родителями девочки не учитывает жизненную ситуацию и потребности девочки, пишет 24 декабря РБК.

Омбудсмен отметила, что администрация заведения может издать дополнительный внутренний акт, который бы регулировал обучение юной студентки.

Ранее стало известно, что отец Тепляковой напал на завкафедрой. После этого сотрудники университета вызвали полицию. По версии представителей вуза, Алиса сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию» и ответила неправильно. Расстроившись, она выбежала из аудитории. Отец девочки попытался прорваться в здание, но сотрудники ему помешали. В МГУ добавили, что одному из них после скандала понадобилась медицинская помощь.

«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, поступившая в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.

До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.

Позднее в МГУ рассказали о том, что девятилетняя Алиса Теплякова с 8 сентября не ходила на занятия.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (36)

Денеб
Алису - в Страну Чудес!
265032895
Да-да, обучение психологии в игровой форме. Фрейд на кубиках, Фромм на карточках, Адлер в ребусах, Выготский в раскрасках. В соответствии с потребностями ребенка. Бедный психфак МГУ. Попали так попали.
Урус-Баши
Убедите папашу сменить направление обучения дочке. Есть вечные ценности, связанные с познанием окружающего мира. Физика, химия, математика. Их можно изучать, а не зубрить. В крайнем случае, биология, медицина...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний