Детский омбудсмен предложила перевести 9-летнюю студентку МГУ на индивидуальное обучение

Обучение девятилетнего ребенка в вузе, добавила она во время общения с журналистами 24 декабря, является неординарным случаем. Стандартный договор между университетом и родителями девочки не учитывает жизненную ситуацию и потребности девочки, пишет 24 декабря РБК .

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила перевести девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову на индивидуальное обучение. По ее словам, аппарат информировал представителей психологического факультета о необходимости использовать для нее индивидуальный учебный план.

Омбудсмен отметила, что администрация заведения может издать дополнительный внутренний акт, который бы регулировал обучение юной студентки.

Ранее стало известно, что отец Тепляковой напал на завкафедрой. После этого сотрудники университета вызвали полицию. По версии представителей вуза, Алиса сдавала экзамен по предмету «Введение в психологию» и ответила неправильно. Расстроившись, она выбежала из аудитории. Отец девочки попытался прорваться в здание, но сотрудники ему помешали. В МГУ добавили, что одному из них после скандала понадобилась медицинская помощь.

«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, поступившая в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.

До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.