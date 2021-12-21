Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой

Отец 9-летней девочки, которая изучает психологию в МГУ, напал на завкафедрой. Сотрудники университета вызвали полицию.
Видеозапись из учебного заведения 21 декабря опубликовало РИА Новости. Судя по кадрам, мужчина попытался ударить работника вуза, его удерживали охранники.
Как стало известно, девочка сдавала экзамен и ответила неправильно. Расстроившись, она выбежала из аудитории. Ее отец попытался прорваться в здание, но сотрудники ему помешали.
Поскольку мужчина кричал и сыпал угрозами, была вызвана полиция.
«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Отец девочки Евгений сообщал, что семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.
До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.