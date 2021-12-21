Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой

Как стало известно, девочка сдавала экзамен и ответила неправильно. Расстроившись, она выбежала из аудитории. Ее отец попытался прорваться в здание, но сотрудники ему помешали.

«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Отец девочки Евгений сообщал, что семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.



До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.

