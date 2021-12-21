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Отец 9-летней студентки МГУ напал на завкафедрой

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Отец 9-летней девочки, которая изучает психологию в МГУ, напал на завкафедрой. Сотрудники университета вызвали полицию.

Видеозапись из учебного заведения 21 декабря опубликовало РИА Новости. Судя по кадрам, мужчина попытался ударить работника вуза, его удерживали охранники.

Как стало известно, девочка сдавала экзамен и ответила неправильно. Расстроившись, она выбежала из аудитории. Ее отец попытался прорваться в здание, но сотрудники ему помешали.

Поскольку мужчина кричал и сыпал угрозами, была вызвана полиция.

«Фонтанка» писала, что девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Отец девочки Евгений сообщал, что семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.

До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.

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Комментарии (29)

azul
Что и ожидалось.
Папаша столь неадекватен и агрессивен в речах, с наполеоновскими замашками, что переход к рукоприкладству был делом времени.
А что охранники такие слабосильные?
KJB
Вундеркинд это круто. Но если девочка по психоэмоциональному состоянию не может учиться по вузовской системе (а тем более в условиях, не подходящих видимо 9-летнему ребенку), то ее действительно нужно обучать по индивидуальной программе. Иначе так и будет продолжаться весь бред, с истериками девочки (что вполне понятно) и судебными разбирательствами с отцом (что тоже можно понять). И еще интересно, а родители как видят ее будущее? На работу в 16 или какие идеи?
Милая +
Отец-экспериментатор неправильно воспитывает, может быть, талантливую девочку, подвергая её не соответствующим возрасту психологическим нагрузкам.
Взрослый студент может более адекватно воспринимать ход, результаты экзаменов и понимать, что может их пересдать.
Иногда во время экзамена некоторые студены, осознавая слабость своего ответа по одному билету и по второму при условии снижения на балл, просят поставить им "неуд" или "неявку", чтобы потом лучше подготовиться и попытаться достойно сдать экзамен.
Девочка всего этого не знает и слишком эмоционально воспринимает учебный процесс. Ей, вероятно, было сложно адекватно оценить свой ответ экзаменационной комиссии. Она привыкла быть лучшей, сверхспособной.
Жалко мне её, а с папой неплохо было бы поработать специалистам.
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