«Не может не вызывать тревоги за будущее девочки». Алиса Теплякова с сентября не посещала занятия в МГУ

«Начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета», — цитирует 22 декабря заявление пресс-службы учебного заведения ТАСС.



В вузе не получали никаких документов, в которых раскрывались бы причины непосещения лекций. Факультет психологии МГУ выразил обеспокоенность происходящим со своей девятилетней студенткой.



«Неоднократные разъяснения на эту тему, к нашему большому сожалению, не были восприняты родителями девочки, что, естественно, не может не вызывать нашей тревоги за будущее девочки как профессиональных психологов», — говорится в заявлении МГУ.

