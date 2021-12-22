«Не может не вызывать тревоги за будущее девочки». Алиса Теплякова с сентября не посещала занятия в МГУ

«Начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета», — цитирует 22 декабря заявление пресс-службы учебного заведения ТАСС.
В вузе не получали никаких документов, в которых раскрывались бы причины непосещения лекций. Факультет психологии МГУ выразил обеспокоенность происходящим со своей девятилетней студенткой.
«Неоднократные разъяснения на эту тему, к нашему большому сожалению, не были восприняты родителями девочки, что, естественно, не может не вызывать нашей тревоги за будущее девочки как профессиональных психологов», — говорится в заявлении МГУ.
Девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила в МГУ в августе, столкнулась со сложностями в обучении. Отец девочки Евгений сообщал, что семья подала заявление на индивидуальный учебный план и возможность слушать лекции старших курсов, однако решений по этим обращениям не было.
До этого стало известно, что папа Алисы подписал договор о зачислении дочери в столичный университет на платной основе. Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете вуза.
Накануне «Фонтанка» сообщала, что отец 9-летней студентки Тепляковой напал на заведующего кафедрой вуза из-за конфликта по поводу ее оценки на экзамене. Сотрудники университета вызвали полицию.