Больше снегоплавилок богу снегоплавилок. Депутаты ЗакСа прописали рецепт уборки города

В обращении к вице-губернатору сказано, что городу необходимо наибольшее число снегоплавильных пунктов «с увеличением общей суточной производительности утилизации снежных масс». Также отмечается, что необходимо увеличить количество мест складирования снега.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к вице-губернатору по ЖКХ Анатолию Повелию с просьбой расширить сеть стационарных снегоплавильных пунктов. Такое решение по итогу заседания 24 декабря приняла парламентская комиссия по городскому хозяйству и градостроительству.

К сезону-2021/22 петербургский Водоканал подготовил 18 пунктов, из них 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных. Общая производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки. С конца ноября, как отчитался Водоканал в середине недели, был расплавлен первый миллион «кубов» снега.



В городе также прибегают к временному складированию снега, чтобы не тратить время на его вывоз в снегоплавильные пункты. Так, несколько дней борьбы с последствиями циклона «Бенедикт» позволили уборочной технике собрать целый хребет на Дворцовой площади.



Всего в настоящий момент, как уточнили в комитете по благоустройству, по согласованию с администрациями районов и МЧС в городе организовано 6 масштабных пунктов для складирования снега в различных частях города.