Больше снегоплавилок богу снегоплавилок. Депутаты ЗакСа прописали рецепт уборки города

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к вице-губернатору по ЖКХ Анатолию Повелию с просьбой расширить сеть стационарных снегоплавильных пунктов. Такое решение по итогу заседания 24 декабря приняла парламентская комиссия по городскому хозяйству и градостроительству.
В обращении к вице-губернатору сказано, что городу необходимо наибольшее число снегоплавильных пунктов «с увеличением общей суточной производительности утилизации снежных масс». Также отмечается, что необходимо увеличить количество мест складирования снега.
К сезону-2021/22 петербургский Водоканал подготовил 18 пунктов, из них 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных. Общая производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки. С конца ноября, как отчитался Водоканал в середине недели, был расплавлен первый миллион «кубов» снега.
В городе также прибегают к временному складированию снега, чтобы не тратить время на его вывоз в снегоплавильные пункты. Так, несколько дней борьбы с последствиями циклона «Бенедикт» позволили уборочной технике собрать целый хребет на Дворцовой площади.
Всего в настоящий момент, как уточнили в комитете по благоустройству, по согласованию с администрациями районов и МЧС в городе организовано 6 масштабных пунктов для складирования снега в различных частях города.