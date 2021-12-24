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Автомобили в России за год прибавили в цене до 20 процентов

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Стоимость автомобилей на российском рынке в 2021 году выросла на 5–20 процентов, особенно удорожание коснулось импортных машин. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, автомобили российского производства в текущем году подорожали на 5–8%. В то же время рост цен на импортные машины составил до 20%. В связи с этим Минпромторг и Минфин обсуждают возможность повышения ценовой планки на автомобили, попадающие под «налог на роскошь». Сейчас из-за удорожания комплектующих в этот список попадают даже машины базовых комплектаций и модели, которые до этого не относились к премиальному сегменту.

«Мы исходим из того, что мы должны с коллегами из Министерства финансов найти компромиссное решение. Надо сказать, что коллеги нас слышат и поддерживают нашу позицию», — сказал Мантуров.

По действующему закону владельцы автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей должны платить транспортный налог с повышенным коэффициентом. Эта ценовая планка была установлена в 2014 году, и с тех пор средняя стоимость автомобилей в России выросла более чем на 80%.

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Комментарии (3)

Чекист007
картельный сговор никто не вскроет
Commentator
Для кого эти новости? Солярис за 5-6 лет подорожал в 5 раз.
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