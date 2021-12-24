Автомобили в России за год прибавили в цене до 20 процентов

Стоимость автомобилей на российском рынке в 2021 году выросла на 5–20 процентов, особенно удорожание коснулось импортных машин. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



По словам Мантурова, автомобили российского производства в текущем году подорожали на 5–8%. В то же время рост цен на импортные машины составил до 20%. В связи с этим Минпромторг и Минфин обсуждают возможность повышения ценовой планки на автомобили, попадающие под «налог на роскошь». Сейчас из-за удорожания комплектующих в этот список попадают даже машины базовых комплектаций и модели, которые до этого не относились к премиальному сегменту.