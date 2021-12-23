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«Порше» встал вторым рядом на Гагаринской. Автобусы пытаются протиснуться

Предновогодние пробки затрагивают в центре Петербурга даже самые спокойные в плане движения улицы. Этому способствуют автомобилисты, которые предпочитают встать вторым рядом, лишь бы не попасть в зону платной парковки.

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Как сообщают очевидцы 23 декабря в сообществе «Мегаполис», около часа дня водитель бросил свой синий «Порше Кайен» у дома 3 по Гагаринской улице. По словам горожан, это сильно осложнило движение для автобусов по этому участку дороги.

Фото: Megapolisonline
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Водитель «Порше» — 33-летний житель Ломоносова, который у ГИБДД Петербурга не на хорошем счету. За последние годы он больше трех десятков раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, причем половину штрафов получил, будучи владельцем именно синего «Порше».

На звонки «Фонтанки» мужчина не ответил. Надеемся, в этот момент он перепарковывал автомобиль.

Фото: Megapolisonline

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Комментарии (10)

SanNik
Владелец Порше может позволить себе парковку вторым рядом - штраф он оплатить готов, и даже готов купить абонемент на сезон для нарушения правил - только бы машину не эвакуировали.
Это все что надо знать об эффективности работы законодательной власти в России - для человека с деньгами КОАП - это не законы, а прайс лист на услуги
Zloi_prohozhiy
Тугой из Ломоносова на древнем Порше
Игoрь
Это он таким незатейливым способом снижает скорость потока и добивается большей безопасности пешеходам.
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