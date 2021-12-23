«Порше» встал вторым рядом на Гагаринской. Автобусы пытаются протиснуться

Как сообщают очевидцы 23 декабря в сообществе «Мегаполис», около часа дня водитель бросил свой синий «Порше Кайен» у дома 3 по Гагаринской улице. По словам горожан, это сильно осложнило движение для автобусов по этому участку дороги.
Водитель «Порше» — 33-летний житель Ломоносова, который у ГИБДД Петербурга не на хорошем счету. За последние годы он больше трех десятков раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, причем половину штрафов получил, будучи владельцем именно синего «Порше».
На звонки «Фонтанки» мужчина не ответил. Надеемся, в этот момент он перепарковывал автомобиль.