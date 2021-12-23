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Муратов перечислил Нобелевскую премию на благотворительность

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Главред «Новой газеты» сообщил, что перечислил свою Нобелевскую премию в благотворительные организации.

«Получить премию было быстрее, чем ее потратить», — рассказал 23 декабря Дмитрий Муратов в комментарии Znak.com.

По его словам, в рублях премия составила почти 40 миллионов. Из них по 5 миллионов было отдано детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра» и фонду помощи хосписам «Вера». Кроме того, 10 миллионов рублей были перечислены в медицинский фонд работников СМИ.

Главред «Новой газеты» подчеркнул, что часть средств осталась в качестве «заначки» для издания.

Россиянин Дмитрий Муратов и филиппинско-американская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году. О том, кто такой Дмитрий Муратов, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (9)

Antuan Rokanten
Достойный поступок достойного человека.
А2020
Ждем Нобелевскую премию Навальному.
Brevnault
Перечислить мало. Необходимо контролировать целевое расходование. Иначе...
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