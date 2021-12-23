Муратов перечислил Нобелевскую премию на благотворительность

Главред «Новой газеты» сообщил, что перечислил свою Нобелевскую премию в благотворительные организации.
«Получить премию было быстрее, чем ее потратить», — рассказал 23 декабря Дмитрий Муратов в комментарии Znak.com.
По его словам, в рублях премия составила почти 40 миллионов. Из них по 5 миллионов было отдано детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра» и фонду помощи хосписам «Вера». Кроме того, 10 миллионов рублей были перечислены в медицинский фонд работников СМИ.
Главред «Новой газеты» подчеркнул, что часть средств осталась в качестве «заначки» для издания.
Россиянин Дмитрий Муратов и филиппинско-американская журналистка Мария Ресса были удостоены Нобелевской премии мира в 2021 году. О том, кто такой Дмитрий Муратов, читайте на «Фонтанке».