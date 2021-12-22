Вторая половина декабря разогнала инфляцию. Рекордсмены — яйца, чёрный чай и сливочное масло

Рост средних цен и тарифов на основные товары и услуги за неделю с 14 по 20 декабря 2021 года составил 0,32%, что больше чем неделей ранее сразу на 0,26 п.п. В годовом выражении инфляция подошла к 8 — 7,98%. Об этом 22 декабря сообщает Росстат.
Сильнее всего за минувшую неделю в цене выросли куриный яйца — на 1,3%. Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 1,1%, на сахар-песок — на 0,7%.
Сливочное масло и макаронные изделия подорожали на 1,0%. Почти на целый процент всего за семь дней стали дороже молоко и чёрный чай (+0,9%). Далее идут мука пшеничная (+0,8%), рис, вермишель, конфеты шоколадные (+0,7%), свинина, сосиски, сардельки, рыба мороженая, сметана, творог жирный (+0,6%).
«Значительное влияние на динамику изменения цен оказал продолжающийся рост цен на овощи (7 позиций, отслеживаемых Росстатом еженедельно) — в среднем на 1,5% за прошедшую неделю, — уточняют в Росстате. — Вновь ускорилась динамика изменения цен и тарифов на услуги. Ранее в течение двух недель Росстат фиксировал снижение среднего значения цен и тарифов на услуги. Это было связанно с удешевлением туристических поездок, стоимости проживания в гостиницах, санаториях, домах отдыха и пансионатах, а также нулевым ростом тарифов в ЖКХ и городском транспорте. Основная причина изменения тренда — рост стоимости туристических путевок, цен на проживание в гостиницах различного уровня, в домах отдыха и пансионатах».
17 декабря на фоне двукратного превышения прогнозов по инфляции ЦБ второй раз за последнее время повысил ключевую ставку. Теперь она составляет 8,5%. В Сбербанке не исключили ставки по ипотеке в 2022 году выше 10%.
Ранее эксперты объясняли «Фонтанке», почему попытки ЦБ справиться с инфляцией повышением ключевой ставки не работают.