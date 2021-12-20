Забыли заплатить. «Неуловимые» охотницы за одеждой получили сроки за кражу из петербургского магазина почти на полмиллиона

В Петербурге суд вынес приговор в отношении Амины Техтиловой и Марии Огурцовой, признанных виновными в крупной краже из магазина. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



Установлено, что в конце ноября прошлого года дамы, «вступив в преступный сговор», прямо под прицелом камер наблюдения в магазине «Спортмастер» в ТЦ «Сити Молл» пронесли мимо кассы одежду на сумму более 460 тысяч рублей.



«Фонтанка» писала, что «покупательниц» удалось задержать только в начале января 2021-го. Выяснилось, что одна из них, 33-летняя жительница Московской области, работает в столичном маникюрном салоне «Клуб первых леди». Вторая — 23-летняя безработная жительница Кабардино-Балкарии. Старшая имеет букет уголовных дел с 2013 года по статье «Кража».

