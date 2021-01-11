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Маникюрша из столичного «Клуба первых леди» и безработная прогулялись по «Спортмастеру». Заплатить 1,5 млн за взятые товары они забыли

Месяц полицейские Петербурга искали двух покупательниц «Спортмастера» на Орджоникидзе, которые в конце ноября пронесли мимо кассы товаров на 1 млн 600 тысяч рублей.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Нашли их, как стало известно «Фонтанке» 11 января, в субботу около половины десятого вечера, неподалеку от гостиницы «Пулковская». Одна из них, 33-летняя жительница Московской области, работает в столичном маникюрном салоне «Клуб первых леди». Вторая — 23-летняя безработная жительница Кабардино-Балкарии.

Обеих дам пометили в изолятор временного содержания. Старшая из них имеет букет уголовных дел с 2013 года по статье «Кража».

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Комментарии (6)

DrDick
Тоже интересно, что там можно на 1,6 млн утащить...
265022431
Спортмастер на Орджоникедзе находится в Москве
Dima79
Извините, а где на Орджоникидзе спортмастер?
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