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Возможны самые разные варианты. В Кремле прокомментировали идею размещения ядерного оружия в Белоруссии

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Пресс-секретарь российского президента допустил «самые разные варианты» в ответе на вопрос о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — цитирует 20 декабря заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Представитель Кремля сообщил, что российская сторона пока не получила ответа от Запада по системе гарантий. При этом он отметил готовность другой стороны к обсуждению. Песков назвал такое развитие событий «позитивным».

Накануне российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце ноября сообщил о готовности разместить российское ядерное оружие в его республике.

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Комментарии (7)

***_555
Глупость космическая.
dragvs
Белоруссии с такими союзниками и врагов не надо.
тов
Прямо в чернобыле разместят.

Там уже все равно.
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