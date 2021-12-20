Возможны самые разные варианты. В Кремле прокомментировали идею размещения ядерного оружия в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента допустил «самые разные варианты» в ответе на вопрос о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии.



«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — цитирует 20 декабря заявление Дмитрия Пескова ТАСС.



Представитель Кремля сообщил, что российская сторона пока не получила ответа от Запада по системе гарантий. При этом он отметил готовность другой стороны к обсуждению. Песков назвал такое развитие событий «позитивным».

