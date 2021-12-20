Дикий, но симпатичный. Сотрудники МЧС в одном из магазинов Якутска спасли соболя

Необычный вызов получили спасатели в Якутии. В один из торговых центров столицы республики пробрался дикий таежный житель. Домой его возвращали в ведре.



Как сообщает 20 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), на телефон ведомства поступила информация о том, что в торговом центре «Емеян», расположенном на Автодорожной улице Якутска, в продуктовом магазине «Айгуль» обнаружили дикое животное, похожее на хорька. Прибывшие на место спасатели нашли зверька в одном из отделов. Это оказался не хорек, а его родственник — соболь.