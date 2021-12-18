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Россия официально прекратила участвовать в Договоре по открытому небу

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Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом утром 18 декабря заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Все усилия российской стороны, как отметили в МИД, не позволили сохранить договор в том виде, в котором он изначально задумывался. По мнению министерства, «вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН — Соединенных Штатах Америки».

«Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли «ястребы». Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договорённостей в области контроля над вооружениями», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в МИД, Россия решила участвовать в ДОН «не без труда», но сделала это для укрепления международной безопасности. «Без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба», — считают в министерстве.

Как писала «Фонтанка», закон о денонсации ДОН президент РФ Владимир Путин подписал в начале июня 2021 года. О прекращении участия в договоре Россия заявила еще в январе, через два месяца после выхода США.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, он стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания холодной войны. ДОН позволяет пролетать государствам-участникам над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с определенными правилами.

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Комментарии (3)

Piter Russo
Теперь и США и РФ будут вкладываться в разведывательные спутники.
AndrewBarsik
Удивительно сильный ход в игре, развернувшейся на "Великой шахматной доске"! Такая неожиданность, дерзость, сочетающаяся с глубиной стратегического замысла! После такого удара уже не встают. Можно предположить, что уже к вечеру большинство стран-участниц НАТО приползут на коленях умолять принять их в ОДКБ.
Brevnault
Зачем им над нами пролетать? Они и так знают сколько у нас тысяч войск у каких границ стоЯт.
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