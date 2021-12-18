Россия официально прекратила участвовать в Договоре по открытому небу

Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом утром 18 декабря заявили в Министерстве иностранных дел РФ.



Все усилия российской стороны, как отметили в МИД, не позволили сохранить договор в том виде, в котором он изначально задумывался. По мнению министерства, «вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН — Соединенных Штатах Америки».



«Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли «ястребы». Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договорённостей в области контроля над вооружениями», — заявили в ведомстве.

