Россия официально прекратила участвовать в Договоре по открытому небу

Россия официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом утром 18 декабря заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Все усилия российской стороны, как отметили в МИД, не позволили сохранить договор в том виде, в котором он изначально задумывался. По мнению министерства, «вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН — Соединенных Штатах Америки».
«Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли «ястребы». Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договорённостей в области контроля над вооружениями», — заявили в ведомстве.
Как подчеркнули в МИД, Россия решила участвовать в ДОН «не без труда», но сделала это для укрепления международной безопасности. «Без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба», — считают в министерстве.
Как писала «Фонтанка», закон о денонсации ДОН президент РФ Владимир Путин подписал в начале июня 2021 года. О прекращении участия в договоре Россия заявила еще в январе, через два месяца после выхода США.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, он стал одной из мер укрепления доверия в Европе после окончания холодной войны. ДОН позволяет пролетать государствам-участникам над территориями друг друга для наблюдения за военными операциями в соответствии с определенными правилами.