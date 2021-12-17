Песков не исключил общения Илона Маска и Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение гендиректора компании Tesla Илона Маска и Владимира Путина не исключено в том случае, если российский рынок станет интересным для предпринимателя. Об этом 17 декабря сообщило ТАСС.



«Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, визионерами, он регулярно с ними общается», — сказал представитель Кремля.



Песков отметил, что глава России фактически ежегодно общается с бизнесменами из Франции, Германии — теми, кто широко представлен на российском рынке.

