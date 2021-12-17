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Песков не исключил общения Илона Маска и Владимира Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение гендиректора компании Tesla Илона Маска и Владимира Путина не исключено в том случае, если российский рынок станет интересным для предпринимателя. Об этом 17 декабря сообщило ТАСС.

«Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, визионерами, он регулярно с ними общается», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что глава России фактически ежегодно общается с бизнесменами из Франции, Германии — теми, кто широко представлен на российском рынке.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в одном из интервью заявил, что хотел бы видеть Маска гостем в своем доме и уже «поставил чайник на огонь». Маск поблагодарил за приглашение и полюбопытствовал, какой его любимый чай.

Илон Маск — основатель, исполнительный директор и главный инженер компании SpaceX, он также является основным инвестором и гендиректором компании по производству электромобилей Tesla Motors.

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Комментарии (3)

БабкаАТС
новость звучит как - "общение Сократа с пещерным человеком". На каком языке они будут общаться? Второй даст в бубен первому, повезет еще если не сожрет.
Abu-Denis
Илон Эрроллович, у них любимый чай - с полонием.
Yelda
Зачем Маску общаться с таким диктатором-нищебродом, чьё годовое ввп страны не превышает стоимость активов Маска?
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