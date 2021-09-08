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«Какой ваш любимый чай?» Маск ответил на предложение прийти к Рогозину в гости

Илон Маск отреагировал на приглашение в гости от главы «Роскосмоса»

Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил на приглашение в гости от гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Свой комментарий он опубликовал в официальном Twittter-аккаунте 7 сентября.

«Спасибо! Какой ваш любимый чай?» — написал Маск.

Ранее на CNN вышло интервью с Рогозиным, в котором он заявил, что хочет видеть Маска гостем своей семьи и уже «поставил чайник на огонь». Если предприниматель придет в гости, Рогозин планирует обсудить с ним исследование вселенной и внеземную жизнь, а также возможности «использования космоса для сохранения жизни на Земле».

«Господин Илон Маск реализует многие идеи и мысли, которые мы хотели реализовать, но не смогли, потому что после распада Советского Союза наша космическая программа на какое-то время была приостановлена. Мы уважаем его как изобретателя, который не боится рисковать», — заявил Рогозин.

При этом в июле глава «Роскосмоса» назвал идеи о скорых полетах на Марс «абсурдом и сказками». Он уточнил, что мечтающие о космосе люди часто становятся заложниками фантазий других людей, которые увлекают их «не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты».

В интервью «Фонтанке» Рогозин назвал Маска прекрасным маркетологом и заявил, что для Роскосмоса он не является конкурентом.

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Комментарии (3)

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Конечно не конкурент! У Рогозина, квартира в три раза больше чем у Маска! Куда Икону с ним тягаться ?! Максимум с полковником мвдэ.
Иван 2пырьев
>> Мы уважаем его как изобретателя
Быстро переобулся, несмотря на подстреленную ногу
PS: чай с полонием
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